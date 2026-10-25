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Ấm áp mái nhà “Đại đoàn kết”

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo. Từ khi hợp nhất tỉnh đến nay, đã có 955 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng, mang lại chỗ ở an toàn cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi mái ấm được xây lên không chỉ hiện thực hóa giấc mơ an cư, mà còn là điểm tựa nghĩa tình tiếp thêm động lực giúp các hộ nghèo vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

Ấm áp mái nhà “Đại đoàn kết”

Hành trình xây dựng nhà “Đại đoàn kết” luôn có sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự sẻ chia của các nhà hảo tâm.

Ấm áp mái nhà “Đại đoàn kết”

Cán bộ xã Tề Lỗ rà soát, thẩm định hoàn cảnh hộ nghèo để hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” đúng đối tượng và nhu cầu.

Ấm áp mái nhà “Đại đoàn kết”

Sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc, Hội Doanh nghiệp xã Tề Lỗ và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình bà Bùi Thị Lan, thôn Yên Lạc 1 có điều kiện khởi công xây dựng ngôi nhà mới.

Ấm áp mái nhà “Đại đoàn kết”

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể xã An Nghĩa tặng quà chúc mừng gia đình bà Trần Thị Sửu, thôn Phú Bình trong ngày khánh thành nhà mới.

Ấm áp mái nhà “Đại đoàn kết”

Gia đình ông Đỗ Ngọc Đào, thôn Ngọc Am, xã Chí Tiên vui mừng trong ngôi nhà mới được hỗ trợ sửa chữa.

Ấm áp mái nhà “Đại đoàn kết”

Mái ấm “Đại đoàn kết” vững chãi giúp bà Nguyễn Thị Điều, Tổ dân phố Nguôi, phường Vĩnh Yên an tâm hơn trong những năm tháng tuổi già.

Trần Tỉnh


Trần Tỉnh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nhà đại đoàn kết Tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau Ổn định cuộc sống Người nghèo Chính quyền Ấm áp Gia đình Khó khăn Hộ nghèo
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