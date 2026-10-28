Ân tình lễ vật dâng Vua

Có công khai sơn lập ấp, dạy dân cày cấy, săn bắn, Đức Thánh Hùng Hải Công - người em thứ 19 của Vua Hùng được người dân Đào Xá tôn làm Thành hoàng, lập đình thờ phụng. Hằng lăm, từ ngày 27 đến 29 tháng Giêng, lễ hội được tổ chức trang trọng để tri ân công đức tiền nhân. Nổi bật bên cạnh các nghi lễ truyền thống là tục rước, chấm chọn lễ vật dâng tế Đức Thánh với mâm xôi gà, mâm ngũ quả gửi gắm lòng thành kính, đạo lý hiếu nghĩa và sự khéo léo của người dân nơi đây.

Gà dáng phượng

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, gà trống là lễ vật quen thuộc, biểu trưng cho sự sung túc, may mắn và những điều tốt lành. Tuy nhiên, để có một con gà lễ đẹp, màu da vàng óng, nguyên vẹn và cân đối như ở Đào Xá là cả một quá trình chuẩn bị công phu, đòi hỏi kinh nghiệm, sự kiên trì và đôi bàn tay khéo léo.

Ở Phú Thọ, phong tục dâng gà lễ mỗi địa phương mang nét riêng, như gà nhiều cựa ở vùng Xuân Sơn, gà thờ Sai Nga, Hùng Lô... Riêng Đào Xá nổi bật với nghệ thuật tạo dáng gà lễ cầu kỳ, để con gà (dân làng kính trọng gọi ông gà) thành hình dáng chim phượng uy nghi trên mâm xôi nếp.

“Ông gà” lễ có dáng chim phượng vươn mình.

Theo cụ Nguyễn Văn Nghĩa, 86 tuổi, ở thôn Gò Nác, Trưởng ban Khánh tiết đình Đào Xá, theo lệ xưa, chỉ có bốn làng được tham gia làm lễ vật dâng tế. Lễ vật sau khi hoàn thành được đưa ra đình chấm chọn, mâm xôi gà đẹp nhất sẽ được lựa chọn để dâng cúng Thành hoàng. Việc chuẩn bị gà lễ trước đây được tiến hành từ đầu năm. Làng chọn những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, gia phong hòa thuận, hiếu nghĩa, không có tang để nuôi gà. Trong suốt quá trình chăm sóc, gà được cho ăn ngô, thóc, uống nước giếng khơi hoặc nước mưa. Đến cuối năm, những “ông gà” có vóc dáng đẹp, khỏe mạnh, chất lượng thịt tốt mới được lựa chọn.

“Ông gà” được đội sắp lễ tỷ mẩn nhặt từng sợi lông tơ.

Ngày nay, nguồn cung gà thuận lợi hơn, song khâu tuyển chọn vẫn được các bậc cao niên coi trọng. Gà làm lễ phải đạt yêu cầu cả về hình dáng lẫn chất lượng, bởi đây là lễ vật thể hiện tấm lòng thành kính của dân làng đối với bậc tiền nhân. Công phu nhất là khâu chế biến, tạo dáng. Sau khi gà được làm sạch, người làm nhét mỡ lợn vào bụng, khâu kín những chỗ da bị cắt rồi dùng nghệ chà lên da, giúp gà có màu vàng đẹp, hạn chế để lộ dấu vết sơ chế.

Gà lễ được tạo dáng bằng khung tre.

Tiếp đó là công đoạn tạo dáng. Cổ, đầu, thân, cánh và chân gà được cố định bằng khung tre theo thế đã định. Gà không luộc như cách thông thường mà được làm chín bằng phương pháp dội nước nóng liên tục lên toàn thân. Người giữ khung, người đun nước, người dùng gáo múc nước tưới đều tay. Công việc nối tiếp nhau suốt 5-7 giờ đồng hồ, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và khả năng kiểm soát nhiệt độ để da gà chín từ từ, vàng ruộm mà không nứt vỡ.

Gà được luộc bằng cánh dùng nước nóng dội liên tục trong 5-7 giờ.

Khi trời vừa hửng sáng, gà lễ cũng hoàn thiện. Trên mâm xôi nếp thơm, “ông gà” vươn mình, đầu ngẩng cao, cánh dang rộng, chân quỳ, tựa chim phượng chầu lễ. Phần lòng, mề sắp đặt theo lối truyền thống, tạo nên tổng thể hài hòa, trang nghiêm. Qua bàn tay khéo léo của người thợ làng, lễ vật trở thành một tác phẩm tạo hình mang dấu ấn riêng của Đào Xá.

Việc chấm chọn lễ vật không chỉ dựa vào hình thức mà còn ghi nhận công sức, sự chu đáo và niềm tự hào của mỗi làng. Mâm xôi gà được đánh giá cao, được đặt trên ban thờ chính là niềm vui chung của cộng đồng, đồng thời gửi gắm niềm tin, ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an, no đủ.

Ngũ quả sum vầy

Nếu gà lễ đòi hỏi sự tỉ mỉ trong chế biến và tạo dáng thì mâm ngũ quả Đào Xá lại thể hiện rõ nghệ thuật sắp đặt, khả năng phối hợp màu sắc và sự khéo léo của người làm lễ. Từ những loại quả quen thuộc trong vườn nhà, qua bàn tay người dân, một mâm lễ cân đối được tạo thành, vừa trang nghiêm vừa mang vẻ đẹp sinh động.

Mâm ngũ quả tiến dâng Thành hoàng làng.

Theo lệ truyền thống, mâm ngũ quả có năm loại quả chính, gồm chuối tiêu hoặc chuối hình bàn tay Phật, bưởi hoặc đu đủ, phật thủ, hồng, cam và quýt. Tùy điều kiện và nguồn quả, người làm lễ có thể bổ sung táo, quất, roi, lê, nho... Sự phong phú về chủng loại tạo nên nhiều sắc màu, nhưng điều quan trọng là các loại quả phải hài hòa về hình dáng, kích thước và màu sắc, tạo thành một chỉnh thể cân đối.

Trước đây, việc chuẩn bị mâm ngũ quả cũng được tiến hành từ nhiều tháng trước ngày hội. Với những gia đình được chọn quả, đó là niềm vui và vinh dự. Những trái cây được chăm sóc cẩn thận, nâng niu như báu vật, chờ ngày hái xuống dâng Thành hoàng.

Đến ngày sắp lễ, gia chủ mang quả đến cung tiến. Người làm lễ lựa chọn kỹ, chỉ sử dụng những quả có độ chín vừa phải, hình dáng đẹp, căng tròn, màu sắc tươi sáng đưa vào mâm lễ, bởi chỉ một chi tiết không cân đối cũng có thể ảnh hưởng đến tổng thể.

Sắp mâm ngũ quả cần sự khéo léo, tinh tế.

Nghệ thuật làm mâm ngũ quả thể hiện rõ nhất ở công đoạn kết ghép. Từ những nải chuối làm chân đế, người sắp lễ lần lượt bố trí bưởi, đu đủ, phật thủ, hồng, cam, quýt cùng các loại quả bổ sung theo hình tháp. Từng trái được đan cài, liên kết và cố định bằng dây buộc, vừa tạo thế vững chãi vừa bảo đảm tính thẩm mỹ. Bởi vậy, người sắp lễ không chỉ cần đôi tay khéo léo mà còn phải có con mắt thẩm mỹ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều mùa hội.

Mâm ngũ quả đình Đào Xá vì thế không đơn thuần là tập hợp những loại trái cây ngon, đẹp. Những quan niệm dân gian về ngũ hành, sự hài hòa âm dương và ước vọng sinh sôi, phát triển cũng được gửi gắm qua cách phối hợp các loại quả, sắc màu và hình khối.

Cũng như gà lễ, mâm ngũ quả được rước ra đình để chấm chọn. Mâm đẹp nhất được lựa chọn đặt lên ban thờ Thành hoàng. Sau những công đoạn tỉ mỉ, lễ vật dâng lên tiền nhân vì thế mang theo công sức của nhiều gia đình, sự chung tay của cộng đồng và ước mong về một năm mới bình an, sung túc.

Lễ vật dâng tiến Đức Thánh Hùng Hải Công tại Lễ hội đình Đào Xá.

Ông Đỗ Quốc Trọng, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đào Xá cho biết, đình Đào Xá được khởi dựng dưới thời vua Lê, niên hiệu Đức Nguyên (1674-1675), được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1990. Tháng 11/2016, Lễ hội truyền thống đình Đào Xá được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trải qua nhiều thế hệ, người dân vẫn gìn giữ những nghi thức truyền thống trong phần lễ như rước voi, hương án, long báu, bài vị, hòm sắc và tế Thành hoàng. Phần hội có nhiều trò chơi dân gian như kéo co, cướp gà, lấy nước, giã gạo, kéo lửa nấu cơm thi. Trong đó, tục chuẩn bị, rước và chấm chọn lễ vật của bốn làng thuộc các khu 1, 4, 5, 14 trước đây là một phong tục đặc sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng hiếu kính với tiền nhân và sự gắn kết cộng đồng.

Theo ông Trọng, đình Đào Xá đang được tu bổ, tôn tạo, dự kiến Xuân năm 2027, địa phương tiếp tục duy trì các nghi lễ, phong tục truyền thống, trong đó có việc chuẩn bị lễ vật dâng tế Thành hoàng.

Một lễ hội có thể có những năm gián đoạn để phục vụ công tác bảo tồn di tích, nhưng giá trị văn hóa chỉ thực sự được gìn giữ khi phong tục tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng. Ở Đào Xá, mâm xôi gà dáng phượng và mâm ngũ quả sum vầy không chỉ làm nên nét riêng của ngày hội. Đằng sau mỗi lễ vật là sự thành kính với tiền nhân, là nếp nhà coi trọng hiếu nghĩa, là tinh thần chung sức của các thế hệ dân làng. Khi những giá trị ấy được tiếp nối bằng ý thức tự nguyện và niềm tự hào của cộng đồng, lễ vật dâng Thánh phụ Hùng Hải Công sẽ còn lưu giữ ân tình của người Đào Xá với cội nguồn, góp phần bồi đắp sức mạnh văn hóa cho quê hương hôm nay và mai sau.

Hà Phương