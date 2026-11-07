Chủ động kiểm soát dịch bệnh từ cơ sở

Với địa bàn có đủ ba vùng đồng bằng, trung du và miền núi, trong đó có 72 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phú Thọ đối mặt với nhiều yếu tố nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh. Trước diễn biến thời tiết bất thường, nhất là trong mùa đông, ngành Y tế đang tăng cường giám sát, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng.

Dự báo những tháng cuối năm, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệt độ thay đổi thất thường, xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại xen kẽ mưa phùn, nồm ẩm. Đây là điều kiện thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm phát sinh và lây lan, nhất là bệnh đường hô hấp và tiêu hóa như cúm mùa, COVID-19, sởi, tiêu chảy cấp, bệnh do vi rút Rota...

Nguy cơ gia tăng tại khu vực đông dân cư, trường học, nhà trẻ, khu công nghiệp và các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện vệ sinh môi trường, nguồn nước còn hạn chế.

Nhân viên Trạm Y tế xã Nguyệt Đức tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh.

Mọi người đều có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó trẻ em, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng. Do sức đề kháng suy giảm, các nhóm này có nguy cơ mắc bệnh nặng, gặp biến chứng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trong khi đó, không phải bệnh truyền nhiễm nào cũng có vắc xin phòng bệnh hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. Điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và cung cấp nước sạch tại một số khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế; ý thức vệ sinh cá nhân của một bộ phận người dân chưa cao.

Cùng với đó, sự giao lưu và biến động dân cư làm gia tăng nguy cơ xuất hiện, xâm nhập và lây lan dịch bệnh. Vì vậy, chủ động kiểm soát dịch bệnh, nhất là từ tuyến y tế cơ sở, có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc phun thuốc phòng dịch tại hộ dân.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường phối hợp, hướng dẫn các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã, phường triển khai giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm; điều tra, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan rộng trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, ngành Y tế thường xuyên theo dõi, phân tích tình hình dịch bệnh, cảnh báo sớm những địa bàn có nguy cơ; kịp thời tham mưu Sở Y tế chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch.

Các đội đáp ứng nhanh được duy trì chế độ trực, chủ động xây dựng phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh, nhất là thời điểm giao mùa, mùa đông xuân và dịp cuối năm.

Ngành cũng tham mưu xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống dịch bệnh 27/12; Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1/12 năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Ngành Y tế tăng cường giám sát véc tơ truyền bệnh tại các khu vực có nguy cơ cao.

Một trong những nhiệm vụ được chú trọng là tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ca bệnh, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và triển khai biện pháp xử lý. Qua đó, hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan và giảm thấp nhất số ca mắc, biến chứng, tử vong.

Công tác truyền thông được đẩy mạnh qua các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn. Nội dung tập trung tuyên truyền về các bệnh thường gặp trong mùa đông xuân, dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng tránh; đồng thời thông tin kịp thời các hoạt động phòng, chống dịch để người dân chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Bên cạnh đó, ngành Y tế tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác phòng, chống dịch và các đội đáp ứng nhanh. Năng lực xét nghiệm được tăng cường; hóa chất, sinh phẩm và nhân lực được chuẩn bị nhằm bảo đảm khả năng chẩn đoán, xác định nguyên nhân khi có dịch xảy ra.

Ngành cũng khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nguồn nước sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm theo nguyên tắc ăn chín, uống sôi. Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát và báo cáo dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở.

Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch khám sức khỏe cho học sinh, góp phần phát hiện sớm và phòng ngừa dịch bệnh.

Chủ động kiểm soát dịch bệnh đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, đồng bộ của ngành Y tế và chính quyền các cấp, trong đó y tế cơ sở giữ vai trò quan trọng trong giám sát, phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ. Ngoài các giải pháp chuyên môn, ý thức chủ động phòng bệnh của mỗi người dân sẽ góp phần hạn chế dịch bệnh phát sinh, lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Xuân Hùng