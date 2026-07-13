Đại biểu HĐND tỉnh Tiếp xúc cử tri xã Tu Vũ

{title}
{publish}
{head}
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, sáng nay ngày 13/7, Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026–2031 gồm: Ông Bùi Đức Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Bí thư tỉnh đoàn Phú Thọ; ông Trịnh Hùng Sơn, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tu Vũ.
Toàn cảnh Hội nghị tổ Đại biểu số 6 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031tiếp xúc cử tri xã Tu Vũ
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XX. Trong đó bao gồm những nghị quyết quan trọng được kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XX thông qua; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.
Cử tri xã Tu Vũ bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao kết quả của kỳ họp; đồng thời kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi; chế độ chính sách cho người có công, cán bộ làm công tác chuyên trách tại thôn dân cư. Cử tri xã Tu Vũ cũng đề nghị, tỉnh cần quan tâm hơn nữa hỗ trợ đầu tư kinh phí để địa phương có thêm nguồn lực tôn tạo một số di tích, nghĩa trang liệt sỹ đã xuống cấp.
Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tu Vũ, tổ đại biểu số 6, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã trực tiếp trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết ngay, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu đầy đủ, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định. Đại biểu HĐND tỉnh cũng đề nghị, địa phương tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Mạnh Quân - Cao Tuấn
baophutho.vn Sáng 13/7, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 6,...
baophutho.vn Ngày 10/7, tại xã Cao Dương, Tổ đại biểu số 17 HĐND tỉnh khóa XX gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó...
baophutho.vn Ngày 9/7, HĐND xã Xuân Lãng khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm đánh giá tình hình thực hiện...
Tổng số nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất là 27 nội dung, trong đó dự kiến xem xét, thông qua 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp...
baophutho.vn Chiều 8/7, HĐND xã Nguyệt Đức khóa XXIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm đánh giá tình hình thực...
baophutho.vn Sáng 7/7, HĐND xã Tam Hồng khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm) nhằm đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện mô...
baophutho.vn Sáng 6/7, các tổ đại biểu HĐND xã Bình Phú tổ chức tiếp xúc cử tri tại khu dân cư trước Kỳ họp thứ Tư, HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.