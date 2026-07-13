Đại biểu HĐND tỉnh Tiếp xúc cử tri xã Tu Vũ

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, sáng nay ngày 13/7, Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026–2031 gồm: Ông Bùi Đức Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Bí thư tỉnh đoàn Phú Thọ; ông Trịnh Hùng Sơn, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tu Vũ.

Toàn cảnh Hội nghị tổ Đại biểu số 6 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031tiếp xúc cử tri xã Tu Vũ

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XX. Trong đó bao gồm những nghị quyết quan trọng được kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XX thông qua; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Cử tri xã Tu Vũ bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao kết quả của kỳ họp; đồng thời kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi; chế độ chính sách cho người có công, cán bộ làm công tác chuyên trách tại thôn dân cư. Cử tri xã Tu Vũ cũng đề nghị, tỉnh cần quan tâm hơn nữa hỗ trợ đầu tư kinh phí để địa phương có thêm nguồn lực tôn tạo một số di tích, nghĩa trang liệt sỹ đã xuống cấp.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tu Vũ, tổ đại biểu số 6, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã trực tiếp trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết ngay, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu đầy đủ, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định. Đại biểu HĐND tỉnh cũng đề nghị, địa phương tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Mạnh Quân - Cao Tuấn