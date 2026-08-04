Đánh thức tiềm năng, tạo động lực để du lịch bứt phá - Kỳ 2: Để du lịch phát triển xứng tầm

Nhận diện rõ tiềm năng nhưng cũng nhìn thẳng vào những yêu cầu mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 5/6/2026 về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, xác định rõ định hướng và các giải pháp trọng tâm như đầu tư hạ tầng, thu hút nguồn lực, làm mới sản phẩm, phát triển du lịch cộng đồng, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng điểm đến xanh, bền vững.

Với cảnh đẹp nên thơ, khí hậu trong lành, bản sắc văn hóa dân tộc Mường được lưu giữ, xã Vân Sơn phấn đấu đạt khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.

Quyết sách phù hợp không gian phát triển mới

Nếu như trước đây, nhắc đến Phú Thọ, du khách phần nhiều nghĩ đến Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, thì nay không gian và thời gian trải nghiệm đã được mở rộng. Tỉnh sở hữu các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ; đồng thời có thêm nhiều tài nguyên thiên nhiên, sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa đặc sắc sau khi mở rộng không gian phát triển. Khi được kết nối hợp lý, các giá trị này sẽ tạo nên hệ sinh thái du lịch thống nhất, trong đó mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng nhưng bổ trợ cho nhau.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 phê duyệt Đề án Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030. Điểm nổi bật là không chỉ hướng đến tăng trưởng về lượng khách hay doanh thu, mà phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, thông minh, gắn với đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng sản phẩm có bản sắc, sức cạnh tranh. Tỉnh định vị thương hiệu điểm đến theo phương châm “Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Hiệu quả bền vững”, hướng tới xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến “an toàn - thân thiện - bản sắc - hấp dẫn”. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón khoảng 20 triệu lượt khách, trong đó 7,8 triệu lượt khách lưu trú; tổng doanh thu đạt khoảng 26.500 tỷ đồng; hệ thống lưu trú trên 22.000 phòng; tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động. Xa hơn, mục tiêu là đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia, thủ phủ du lịch văn hóa - tín ngưỡng - sinh thái - nghỉ dưỡng của khu vực phía Bắc và cực tăng trưởng du lịch phía Tây Thủ đô Hà Nội.

Có thể thấy, Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch không chỉ dành riêng cho ngành Du lịch, mà còn thể hiện tư duy phát triển mới khi gắn kết với giao thông, văn hóa, đô thị, môi trường, nông nghiệp và chuyển đổi số. Tinh thần ấy đang lan tỏa đến từng địa phương. Tại xã vùng cao Vân Sơn - nơi được ví như “nóc nhà Mường Bi”, với khí hậu trong lành, cảnh quan nguyên sơ và bản sắc văn hóa dân tộc còn được gìn giữ, địa phương đặt mục tiêu trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030. Đảng bộ, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch, trong đó có việc đổi mới quảng bá trên nền tảng số thông qua trang Facebook “Bí thư xứ Mường làm du lịch”, thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, góp phần đưa du khách đến các điểm du lịch cộng đồng, thác Thung, bãi Pặng ngày càng đông. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch tại Vân Sơn còn nhiều hạn chế. Việc triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TU và Đề án phát triển du lịch với trọng tâm quy hoạch, đầu tư các khu du lịch trọng điểm sẽ tạo điều kiện để Vân Sơn hiện thực hóa mục tiêu trở thành khu du lịch cấp tỉnh.

Tại phường Vân Phú, hát Xoan cùng hệ thống di tích như miếu Lãi Lèn, đình Hùng Lô, đền Vân Luông, đền Bát Nàn từ lâu đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, HĐND phường đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua Đề án “Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng phường Vân Phú giai đoạn 2026 - 2030”, tập trung khai thác giá trị di sản gắn với không gian văn hóa nguyên gốc và đời sống cộng đồng, hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ, hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng thương hiệu du lịch Vân Phú. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền đến sự chủ động của các địa phương, du lịch Phú Thọ đang có nhiều chuyển biến tích cực. Những dòng vốn đầu tư vào Thanh Thủy, Hạ Hòa, Cẩm Khê... cho thấy sức hút ngày càng lớn của môi trường đầu tư. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Tạo đột phá từ tầm nhìn chiến lược

Nghị quyết số 29-NQ/TU cũng chỉ rõ những hạn chế của du lịch Phú Thọ hiện nay. Hạ tầng du lịch và giao thông kết nối, nhất là tại vùng cao chưa đồng bộ; cơ sở vật chất, sản phẩm và dịch vụ du lịch còn thiếu đa dạng, sức cạnh tranh chưa cao. Các dự án nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn còn ít; khách chủ yếu tham quan trong ngày, thời gian lưu trú ngắn, mức chi tiêu thấp do thiếu sản phẩm trải nghiệm và dịch vụ bổ trợ. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; công tác quảng bá và ứng dụng công nghệ số chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, bài toán lớn nhất của du lịch Phú Thọ vẫn là tính mùa vụ và tỷ lệ khách đi về trong ngày. Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đón lượng khách rất lớn vào dịp lễ hội nhưng chưa duy trì được sức hút quanh năm. Chi tiêu bình quân của du khách còn thấp so với nhiều địa phương trong khu vực.

Xác định việc tháo gỡ các điểm nghẽn cần lộ trình và quyết tâm cao, Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện theo hướng không dàn trải, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các khu du lịch trọng điểm; đồng thời ban hành cơ chế thu hút các dự án khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại và khu vui chơi giải trí quy mô lớn.

Theo đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian tới, ngành sẽ tham mưu triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm: Quy hoạch và phát triển kinh tế đêm tại Việt Trì và Thanh Thủy với phố đi bộ, chợ đêm, chương trình biểu diễn thực cảnh về truyền thuyết Hùng Vương. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 3D, thực tế ảo và hệ thống du lịch thông minh trong quảng bá, quản lý điểm đến. Phối hợp với các cơ sở đào tạo để chuẩn hóa nguồn nhân lực, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ. Đồng thời, tỉnh tiếp tục ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm.

Đánh thức tiềm năng du lịch Đất Tổ không chỉ là trách nhiệm gìn giữ di sản mà còn là động lực phát triển kinh tế trên chính quê hương cội nguồn. Với sự định hướng từ Nghị quyết chuyên đề và Đề án phát triển du lịch mang tính chiến lược, sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, cùng quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, du lịch Phú Thọ có cơ sở để bứt phá, phát triển. Khi mỗi điểm đến có bản sắc, mỗi sản phẩm đủ sức hấp dẫn, mỗi người dân được hưởng lợi và mỗi du khách mang theo những trải nghiệm đáng nhớ, du lịch sẽ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và động lực tăng trưởng xanh, bền vững của tỉnh.

Sự ra đời Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tạo luồng sinh khí mới, định vị lại tư duy và hành động của cả hệ thống chính trị, khơi thông nguồn lực để du lịch tỉnh nhà thực sự cất cánh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tin liên quan: Đánh thức tiềm năng, tạo động lực để du lịch bứt phá Sự ra đời Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tạo luồng sinh khí mới, định vị lại tư duy và hành động của cả hệ thống chính trị, khơi thông nguồn lực để du lịch tỉnh nhà thực sự cất cánh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hương Lan