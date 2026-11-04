Dồn lực thúc đẩy tăng trưởng cuối năm

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, tạo đòn bẩy thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bứt phá mạnh mẽ trong chặng nước rút cuối năm.

Nhà thầu tăng tốc thi công hạ tầng Khu công nghiệp Sông Lô 2, tạo quỹ đất sạch đón dòng vốn FDI.

Kết thúc quý III/2026, GRDP của tỉnh tăng 10,01% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tích cực, đưa Phú Thọ vươn lên đứng thứ 2/9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đóng góp vào bức tranh tăng trưởng này, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt với mức tăng 13,48%. Khu vực dịch vụ tăng 8,66%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giữ đà tăng trưởng ổn định, đạt 3,61%. Quy mô GRDP toàn tỉnh theo giá hiện hành ước đạt 345,4 nghìn tỷ đồng, tăng 44,9 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ, minh chứng cho một nền kinh tế đang vận hành đúng hướng và đầy nội lực. Đặc biệt, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh tại Đất Tổ. Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 đang tạo nền tảng vững chắc để Phú Thọ tự tin tăng tốc ở chặng nước rút. Mặc dù vậy, chặng đường bứt phá những tháng cuối năm được dự báo sẽ đối diện không ít áp lực. Thực tế, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp đang có xu hướng chậm lại so với những tháng đầu năm do giá nguyên vật liệu đầu vào neo ở mức cao và thị trường tiêu thụ của một số sản phẩm chủ lực bị thu hẹp. Sự sụt giảm mạnh về vốn đăng ký ở khu vực đầu tư trong nước (DDI) cũng là một bài toán đòi hỏi những lời giải quyết liệt.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 11%, Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế 2 con số tỉnh đã kích hoạt trạng thái điều hành cao độ, tập trung nhận diện các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực. Trước hết, đối với “đầu tàu” công nghiệp, trọng tâm hàng đầu được tỉnh đặt ra là tiếp tục sát cánh, hỗ trợ tối đa cho các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao. Đây vốn là động lực dẫn dắt chính khi ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học liên tục bứt phá nhờ lượng đơn hàng ổn định từ các tập đoàn toàn cầu. Tỉnh cũng tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục, tạo điều kiện cho các dự án thế hệ mới sớm đi vào vận hành nhằm gia tăng năng lực sản xuất mới bền vững cho địa phương.

Cùng với duy trì nhịp độ sản xuất công nghiệp, tỉnh xác định giải ngân vốn đầu tư công chính là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng và tạo hiệu ứng lan tỏa. Nhằm khơi thông khối lượng vốn lớn còn lại trong 2 tháng cuối năm, tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc tháo gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm theo phương thức cuốn chiếu, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tính đến cuối tháng 10/2026, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 12.400 tỷ đồng, đạt khoảng 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hiện tại, tiến độ bồi thường tại các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng khu công nghiệp và tuyến đường sắt trọng điểm quốc gia Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn đang được siết chặt nghiêm ngặt theo từng tuần để đảm bảo mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Song song đó, dòng vốn FDI tiếp tục được xem là đòn bẩy chiến lược cho cú hích tăng trưởng. Từ đầu năm đến nay, thu hút đầu tư của tỉnh đạt 2,7 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ và đạt 153,7% kế hoạch năm. Nhằm duy trì sức hút này, cùng với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, dòng vốn tín dụng ngân hàng cũng được định hướng bám sát dòng chảy kinh tế thực, tập trung cho sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ hơn 400 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp FDI có tốc độ tăng trưởng dư nợ cao nhất, lên tới 41,7%, cho thấy sự đồng điệu nhịp nhàng giữa chính sách tiền tệ địa phương và dòng vốn đầu tư. Một mũi nhọn khác không thể tách rời trong kịch bản tăng trưởng là kích cầu tiêu dùng nội địa và khơi thông thương mại. Hiện tại, khu vực dịch vụ - thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà bứt phá ở mức 2 con số so với cùng kỳ. Để giữ vững nhịp độ này, tỉnh chủ động điều tiết thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thông suốt, đồng thời đẩy mạnh các chuỗi dịch vụ lữ hành, lưu trú và ẩm thực nhằm tận dụng tối đa dư địa tiêu dùng dịp cuối năm.

Từ thực tiễn xuyên suốt, tư duy điều hành kinh tế của Phú Thọ đã có sự chuyển dịch rõ rệt, không còn dựa vào các nguồn lực truyền thống như đất đai, lao động giá rẻ. Thay vào đó, tỉnh kiên quyết cắt giảm tối đa thời gian phê duyệt đầu tư, siết chặt kỷ cương hành chính và loại bỏ triệt để tâm lý đùn đẩy, né tránh của cán bộ công quyền. Bằng tinh thần hành động quyết liệt, cam kết đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp và cơ chế kiểm đếm kết quả theo từng tuần, từng tháng, Phú Thọ đang tự tin biến áp lực tăng trưởng thành động lực nội sinh mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu bứt phá thành công.

Trần Tỉnh