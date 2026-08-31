Du lịch
Phú Thọ kiến tạo mô hình hệ sinh thái du lịch

Phú Thọ kiến tạo mô hình hệ sinh thái du lịch

baophutho.vn Phát huy lợi thế di sản văn hóa cùng cảnh quan thiên nhiên phong phú sau hợp nhất, Phú Thọ đang từng bước chuyển từ tư duy quản lý đơn lẻ sang kiến tạo và vận hành du lịch như một hệ sinh thái thống nhất. Khi chính quyền giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp làm nòng cốt và người dân cùng làm du lịch trên nền tảng số, chuỗi giá trị du lịch Đất Tổ đang dần hình thành rõ nét và bền vững.

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