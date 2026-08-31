baophutho.vn Kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, được xem là “cơ hội vàng” kích cầu du lịch trong nước. Trong ngày hôm nay - ngày thứ 2...
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều di tích lịch sử, cách mạng trở thành điểm đến của đông đảo người dân, du khách. Những chuyến về nguồn không chỉ giúp mọi người hiểu hơn về...
baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, Phú Thọ đón hơn 10 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 10,7 nghìn tỷ đồng. Những con số cho thấy sức hút ngày càng lớn...
baophutho.vn Cách trung tâm tỉnh Phú Thọ khoảng 90 phút di chuyển, xã Trung Sơn đang mở ra một hành trình khám phá đầy hấp dẫn đối với những du khách yêu...
Dịp Quốc khánh 2-9, Hà Nội đang có thêm nhiều sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, di sản, làng nghề, du lịch cộng đồng, đường sông và trải nghiệm đô thị. Cùng với đó, hệ thống...
Thay vì những hành trình được tổ chức theo tour truyền thống thì nay, nhiều du khách lại muốn những chuyến đi ít người, linh hoạt và đúng sở thích.
baophutho.vn Song song việc giữ gìn những giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ, đồng bào dân tộc Mông ở xã Pà Cò đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng để...
Với chủ đề “Hà Nội - Điểm đến di sản, kết nối tương lai”, ngành Du lịch Hà Nội sẽ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026, diễn ra từ ngày 27 đến...
baophutho.vn Với hệ thống tài nguyên phong phú, giàu bản sắc và không gian phát triển được mở rộng, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du...
Vietnam Airlines đã chính thức khai thác đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Colombo (Sri Lanka) và trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên mở đường bay trực...