Các điểm du lịch nhộn nhịp đón khách kỳ nghỉ lễ

2026-08-30 18:14:00 baophutho.vn Kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, được xem là “cơ hội vàng” kích cầu du lịch trong nước. Trong ngày hôm nay - ngày thứ 2...

Du lịch “địa chỉ đỏ” thu hút khách trong kỳ nghỉ lễ

2026-08-30 08:59:00 Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều di tích lịch sử, cách mạng trở thành điểm đến của đông đảo người dân, du khách. Những chuyến về nguồn không chỉ giúp mọi người hiểu hơn về...

Giữ chân du khách: Bài toán sau những con số tăng trưởng của ngành du lịch

2026-08-29 15:41:00 baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, Phú Thọ đón hơn 10 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 10,7 nghìn tỷ đồng. Những con số cho thấy sức hút ngày càng lớn...

Trung Sơn - Điểm đến mới trong hành trình khám phá du lịch cộng đồng

2026-08-29 08:54:00 baophutho.vn Cách trung tâm tỉnh Phú Thọ khoảng 90 phút di chuyển, xã Trung Sơn đang mở ra một hành trình khám phá đầy hấp dẫn đối với những du khách yêu...

Hà Nội làm mới trải nghiệm, kích cầu lưu trú dịp Quốc khánh 2-9

2026-08-29 07:37:00 Dịp Quốc khánh 2-9, Hà Nội đang có thêm nhiều sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, di sản, làng nghề, du lịch cộng đồng, đường sông và trải nghiệm đô thị. Cùng với đó, hệ thống...

Rõ ranh giới giữa sáng tạo trải nghiệm và trách nhiệm tổ chức

2026-08-28 10:15:00 Thay vì những hành trình được tổ chức theo tour truyền thống thì nay, nhiều du khách lại muốn những chuyến đi ít người, linh hoạt và đúng sở thích.

Khám phá không gian văn hóa dân tộc Mông

2026-08-27 06:47:00 baophutho.vn Song song việc giữ gìn những giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ, đồng bào dân tộc Mông ở xã Pà Cò đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng để...

Hà Nội mang “điểm đến di sản” đến Hội chợ Du lịch Quốc tế thành...

2026-08-26 06:26:00 Với chủ đề “Hà Nội - Điểm đến di sản, kết nối tương lai”, ngành Du lịch Hà Nội sẽ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026, diễn ra từ ngày 27 đến...

Đẩy mạnh xúc tiến, đưa du lịch Phú Thọ vươn xa

2026-08-25 16:37:00 baophutho.vn Với hệ thống tài nguyên phong phú, giàu bản sắc và không gian phát triển được mở rộng, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du...