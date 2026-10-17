Đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân

Khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, kết quả triển khai đợt 1 tại khu vực Tam Đảo cho thấy tỷ lệ người dân tham gia còn thấp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, ngành Y tế và các đoàn thể ở cơ sở.

Thiết thực với người dân

Tại xã Đạo Trù, chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những người còn gặp khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại và chăm sóc sức khỏe, hoạt động này càng có ý nghĩa thiết thực.

Cán bộ Trạm Y tế Đạo Trù kiểm tra huyết áp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Được tham gia khám sức khỏe trong chương trình, bà Diệp Thị Leo, người dân tộc thiểu số ở xã Đạo Trù chia sẻ: “Tại chương trình, tôi được kiểm tra sức khỏe mà không phải lo chi phí. Đồng thời được biết tình trạng sức khỏe của mình để chủ động chăm sóc, điều trị khi phát hiện vấn đề bất thường. Chúng tôi mong chương trình được triển khai hàng năm để nhiều người dân được tham gia”.

Không chỉ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, khám sức khỏe định kỳ còn giúp nâng cao nhận thức về phòng bệnh, phát hiện sớm những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, hạn chế tình trạng chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã có biểu hiện rõ rệt.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân được triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Tại khu vực Tam Đảo, Trung tâm Y tế khu vực phối hợp với UBND và trạm y tế 4 xã Tam Đảo, Tam Dương Bắc, Đại Đình, Đạo Trù tổ chức đợt khám đầu tiên từ ngày 26/8 đến 25/9/2026.

Các hoạt động chuyên môn gồm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm, chụp X-quang và lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định. Qua đó, từng bước hỗ trợ quản lý sức khỏe người dân, tạo cơ sở để theo dõi, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Cần tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo, trong đợt 1 có gần 11 nghìn người thuộc nhóm đối tượng được mời tham gia khám, nhưng thực tế chỉ có 1.643 người đến khám, đạt 15,24%. Trong đó, xã Tam Dương Bắc có tỷ lệ người dân tham gia cao nhất với 25,64%, tiếp đến là xã Đại Đình đạt 16,49%, Đạo Trù đạt 12,14% và Tam Đảo đạt 10,90%.

Kết quả trên cho thấy việc tổ chức khám sức khỏe miễn phí đã được triển khai, song công tác vận động người dân tham gia vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ người đến khám thấp cũng đặt ra yêu cầu phải đánh giá cụ thể nguyên nhân, điều chỉnh cách thức tổ chức để chương trình phát huy hiệu quả thiết thực hơn.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Đạo Trù khám sức khoẻ theo chương trình của tỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo cho biết, ngay khi UBND tỉnh và Sở Y tế ban hành kế hoạch, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn chuyên môn, phối hợp với chính quyền và trạm y tế các xã thành lập các đoàn khám, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận. Các địa phương đồng thời rà soát danh sách, phát giấy mời, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các nhóm Zalo, mạng xã hội và thông qua các cuộc họp dân để vận động người dân tham gia.

Tuy nhiên, thông tin dân cư và dữ liệu khám, chữa bệnh chưa được kết nối, liên thông đồng bộ, khiến việc lập danh sách, đối chiếu và hạn chế trùng lặp đối tượng chủ yếu thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian. Một số người dân đi làm xa, thay đổi nơi cư trú hoặc chưa hợp tác cung cấp đầy đủ thông tin; việc nắm bắt tiền sử khám, chữa bệnh cũng còn hạn chế.

Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân về lợi ích của khám sức khỏe định kỳ chưa đầy đủ. Tâm lý chủ quan khi chưa có biểu hiện bệnh, cùng những trở ngại trong sắp xếp thời gian, đi lại, khiến nhiều người dù đã được mời nhưng chưa tham gia khám theo kế hoạch.

Theo Bác sĩ Nguyễn Ngọc Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo, để chương trình đạt hiệu quả, cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế với chính quyền địa phương, trạm y tế, các thôn và đoàn thể trong rà soát đúng đối tượng, tuyên truyền, vận động người dân. Đồng thời, cần tháo gỡ những khó khăn về dữ liệu, nhân lực, cơ sở vật chất và tổ chức các điểm khám phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia.

Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo đề nghị UBND các xã và trạm y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, phối hợp rà soát, lập danh sách và mời đúng đối tượng. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm dân cư từng địa bàn; phát huy vai trò của cán bộ thôn, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể trong vận động người dân.

Để chương trình thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh việc tổ chức khám đúng kế hoạch, cần chú trọng tư vấn sau khám, hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe và tiếp tục quản lý các trường hợp có dấu hiệu bất thường. Khi người dân hiểu rõ lợi ích, được tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ và chủ động tham gia, mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân mới từng bước đạt hiệu quả bền vững.

Thúy Hường