Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 15/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Rau muống nước

5.000 đồng/400g

2

Rau cần tàu (cần ta)

5.400 đồng/100g

3

Cà chua beef (4-8 trái/kg)

25.900 đồng/500g

4

Đậu cove

16.600 đồng/250g

5

Bột ngọt Meizan gói

33.000 đồng/Gói 400g

6

Bột canh Vifon gói

13.300 đồng/Gói 450g

7

Bơ thực vật Tường An hũ

11.000 đồng/Hũ 80g

8

Tiêu đen hạt gói

20.000 đồng/Gói 50g

9

Bánh tráng dừa nướng Phương Nguyên

11.000 đồng/Gói 70g

10

Mì trứng sợi lớn Safoco gói

34.000 đồng/Gói 500g

11

Trà ô long túi lọc Phúc Long hộp 50g

42.000 đồng/25 gói 2g

12

Ngũ cốc dinh dưỡng VinaCafé B'fast bịch

67.500 đồng/Bịch 500g

13

Chai Sữa trái cây Nutriboost hương cam

117.000 đồng/6 chai 1 lít

14

Tắc xí muội Thanh Bình

54.000 đồng/Hũ 900g

15

Bánh gấu chà bông Karo Richy túi 100g

25.000 đồng/5 gói 20g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 15/7/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Dinh dưỡng Rau muống Trái cây Hàng hóa Thực vật giá cả thị trường Cà chua Tường Trà Sữa
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