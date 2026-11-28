“Giữ lửa” nghề rèn

Ở thôn Bàn Mạch, xã Vĩnh Phú, tiếng búa nện trên đe, những lò than đỏ lửa nối nhịp qua bao thế hệ. Trải qua bao thăng trầm, nghề rèn truyền thống đang chuyển mình khi những người thợ không chỉ giữ bí quyết tôi thép, mài dao mà còn mạnh dạn đưa máy móc, công nghệ và phương thức kinh doanh mới vào sản xuất. Với hơn 700 hộ làm nghề, Bàn Mạch đang viết tiếp câu chuyện “giữ lửa” nghề xưa bằng chính sự cần cù, khéo léo và khát vọng vươn lên của những người thợ hôm nay.

Bên lò than đỏ lửa, người thợ chăm chút từng thanh thép nóng. Dẫu máy móc ngày càng phổ biến, những lò rèn thủ công vẫn là nơi lưu giữ kỹ thuật và kinh nghiệm của bao thế hệ người dân Bàn Mạch.

Những nhát búa nện xuống thanh thép đỏ rực, tung lên muôn vàn tia lửa. Trong không gian ấy, tiếng búa, tiếng đe không chỉ tạo hình sản phẩm mà còn gợi nhắc âm thanh quen thuộc của một làng nghề lâu đời.

Với người thợ đã trải qua nhiều năm gắn bó với lò rèn, độ sắc của lưỡi dao không chỉ được quyết định bởi máy móc mà còn nằm ở đôi tay, con mắt và kinh nghiệm tích lũy qua từng mẻ thép.

Những chiếc máy cơ khí công suất lớn đã trở thành một phần của nhịp sống làng rèn, giúp giảm sức lao động, tăng năng suất và tạo điều kiện để các hộ mở rộng quy mô.

Từ những chiếc búa, chiếc đe truyền thống đến hệ thống cắt kim loại laser điều khiển bằng máy tính, nghề rèn Bàn Mạch đang thay đổi phương thức sản xuất để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về độ chính xác và chất lượng sản phẩm.

Từng chi tiết được người lao động cẩn thận xử lý trên thiết bị chuyên dụng, khắc tên cơ sở sản xuất. Sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công và công nghệ hiện đại góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm làng nghề.

Không chỉ làm ra những con dao sắc bén, người làm nghề hôm nay còn chủ động giới thiệu sản phẩm qua các nền tảng số.

Nghề rèn không chỉ lưu giữ nét văn hóa truyền thống mà còn tạo việc làm, thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế bền vững của làng quê Vĩnh Phú.

Ngọc Tuấn