Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại cơ sở, Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương (thuộc Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần giữ vững an ninh rừng và bảo vệ hệ sinh thái trên địa bàn.

Diện tích rừng phòng hộ tại núi Ngang, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ.

Tam Đảo - Tam Dương là địa bàn có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, với 3 loại rừng sản xuất, phòng hộ và đặc dụng. Trong đó, diện tích rừng đặc dụng do Vườn quốc gia Tam Đảo quản lý có giá trị đặc biệt quan trọng về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn gen quý hiếm và duy trì cân bằng sinh thái.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương đã chủ động tham mưu và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền pháp luật và huy động sự tham gia của cộng đồng.

Xác định “giữ rừng từ cơ sở” là yếu tố quan trọng, lực lượng kiểm lâm thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền các xã, lực lượng công an, quân sự và các chủ rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra những khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm.

Thông qua việc nắm chắc tình hình địa bàn, các lực lượng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng hay săn bắt động vật hoang dã.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng. Việc phát huy vai trò của các tổ bảo vệ rừng cộng đồng, lực lượng quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ rừng đã tạo thành mạng lưới bảo vệ rừng rộng khắp, góp phần giảm thiểu nguy cơ xâm hại đến tài nguyên rừng.

Đồng chí Vũ Ngọc Hiến - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương cho biết: "Chúng tôi xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị luôn tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các chủ rừng và lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững diện tích và chất lượng rừng trên địa bàn”.

Hiện nay, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, đơn vị chủ động tham mưu xây dựng phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với các địa phương rà soát những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao; tổ chức phát dọn thực bì, tu sửa đường băng cản lửa, kiểm tra hệ thống biển báo, bảng tuyên truyền và các công trình phục vụ công tác PCCCR.

Bên cạnh đó, công tác trực ban, trực gác được tăng cường trong những thời điểm nguy cơ cháy rừng cao. Việc theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng giúp lực lượng chức năng chủ động xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Đơn vị cũng tích cực tham gia các hoạt động diễn tập PCCCR, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng tại chỗ, qua đó nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra sự cố.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra hiện trạng rừng.

Không chỉ chú trọng bảo vệ rừng tự nhiên, Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương còn tích cực hướng dẫn các chủ rừng thực hiện hiệu quả các chương trình trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh và phục hồi rừng theo quy hoạch.

Công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, kiểm tra chất lượng cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng được quan tâm, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng. Nhờ được tuyên truyền, vận động, người dân đã thay đổi nhận thức, quyết tâm phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm tạo sinh kế ổn định cho người dân sống gần rừng, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế từ tài nguyên rừng.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm sản, Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh lâm sản trên địa bàn.

Các đợt kiểm tra được triển khai theo đúng quy định, tập trung vào những khu vực trọng điểm, tuyến giao thông có nguy cơ phát sinh vi phạm và các cơ sở chế biến lâm sản nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc lâm sản hợp pháp.

Đơn vị cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và giữ vững kỷ cương trong lĩnh vực này.

Với sự chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại cơ sở.

Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ vững an ninh rừng, bảo tồn đa dạng sinh học mà còn tạo nền tảng để phát triển ngành Lâm nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thu Thủy - Đức Thiện