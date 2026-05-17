Học Bác tinh thần “vì dân phục vụ”

Những đổi thay trong cải cách hành chính không chỉ được đo bằng tỷ lệ hồ sơ đúng hạn hay số thủ tục trực tuyến, mà còn được thể hiện từ sự hài lòng của người dân trong mỗi lần giao dịch. Ở phường Hòa Bình, hình ảnh cán bộ tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi làm thủ tục tại nhà hay người dân không còn phải nhiều lần đi lại đang cho thấy một cách làm gần dân, thực chất hơn. Đó cũng là cách học và làm theo Bác được cụ thể hóa từ những việc nhỏ nhất: Lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Từ “quản lý” sang “phục vụ”

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Bình, bà Trần Thị Đoan Cúc, ở tổ 5 không giấu được sự bất ngờ khi thủ tục hộ tịch của mình được giải quyết nhanh hơn so với suy nghĩ ban đầu. Hồ sơ được cán bộ hướng dẫn nộp trực tuyến ngay từ đầu, lịch hẹn trả kết quả rõ ràng, không phải đi lại nhiều lần như trước. “Khi đến nhận kết quả thì đúng hẹn, cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình”, bà Cúc chia sẻ. Một thay đổi nhỏ trong cảm nhận của người dân, nhưng lại phản ánh khá rõ sự chuyển động trong cải cách hành chính ở cơ sở hiện nay.

Người dân được hướng dẫn khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Bình, góp phần đưa cải cách hành chính ngày càng gần dân, sát dân.

Ở phường Hòa Bình, cải cách hành chính được đặt trong yêu cầu: Phục vụ người dân tốt hơn. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà địa phương hướng tới. Bởi với cán bộ cơ sở, học Bác trước hết là học tinh thần gần dân, trọng dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Từ nhận thức đó, phường đã tập trung chấn chỉnh kỷ luật công vụ, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Trung tâm Phục vụ hành chính công được kiện toàn theo hướng rõ người, rõ việc; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người dân. Kết quả, năm 2025, phường Hòa Bình đứng thứ nhất toàn tỉnh về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, với tổng điểm 95,84/100. Nhiều chỉ số thành phần đạt mức rất cao như công khai minh bạch đạt 100%, tỷ lệ hài lòng của người dân gần như tuyệt đối, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 99%.

Điều đáng nói, những kết quả đến từ sự thay đổi trong tư duy phục vụ. Theo ông Đỗ Minh Khánh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, cải cách hành chính không dừng ở giải quyết hồ sơ nhanh hơn mà quan trọng là tạo được sự yên tâm, tin cậy cho người dân ngay từ lần giao dịch đầu tiên. Chính từ cách nghĩ ấy, việc tiếp dân, hướng dẫn hồ sơ hay xử lý thủ tục đã dần chuyển từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính” - điều mà người dân có thể cảm nhận rõ nhất qua từng lần đến làm thủ tục.

Từ chuyển đổi số đến chính quyền gần dân

Nếu như trước đây, cải cách hành chính thường được nhắc đến với những yêu cầu về đơn giản hóa thủ tục, thì nay ở phường Hòa Bình, câu chuyện ấy đang được mở rộng bằng chuyển đổi số và những cách làm chủ động hơn để phục vụ người dân. Điều đáng chú ý là địa phương không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, mà còn tìm cách để người dân thật sự có thể tiếp cận và sử dụng được các dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.

Một trong những hình ảnh dễ bắt gặp tại các tổ dân phố thời gian qua là các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng hộ dân hướng dẫn cài đặt VNeID, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đã có nhiều người cao tuổi lần đầu biết cách sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu hồ sơ, nhận thông báo thủ tục hành chính. Không ít hộ kinh doanh nhỏ cũng được hướng dẫn mở tài khoản thanh toán điện tử, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.

Để làm được điều đó, phường Hòa Bình đã kiện toàn 94 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 700 thành viên tham gia. Các tổ không chỉ tuyên truyền về chuyển đổi số mà còn trực tiếp hỗ trợ người dân thao tác, xử lý từng bước cụ thể. Hàng chục lớp tập huấn kỹ năng số được tổ chức; nhiều lượt cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xuống khu dân cư hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại phường đạt gần 100%; hàng nghìn hộ dân được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cơ bản.

Không dừng ở đó, địa phương còn triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người cao tuổi, gia đình chính sách, người gặp khó khăn trong đi lại. Vào cả ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ vẫn trực tiếp đến nhà dân tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hoặc phối hợp với bưu điện chuyển phát tận nơi. Sau vài tháng triển khai, hàng trăm trường hợp đã được hỗ trợ theo cách này.

Từ quầy “một cửa” đến từng tổ dân phố, từ việc số hóa hồ sơ đến hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cách làm của phường Hòa Bình cho thấy cải cách hành chính sẽ khó đi vào thực chất nếu thiếu tinh thần đồng hành cùng người dân. Và cũng chính từ những việc tưởng nhỏ ấy, tinh thần học và làm theo Bác được cụ thể hóa rõ hơn bằng một nền hành chính gần dân, thân thiện và phục vụ.

Nguyễn Yến