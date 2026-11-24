Khoa học công nghệ mở hướng phát triển

Trong xu thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành hướng đi quan trọng đối với nhiều địa phương. Tại xã Hoàng Cương, việc hình thành vùng chuối tập trung được cấp mã số vùng trồng không chỉ góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản mà còn tạo nền tảng để mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Vùng trồng chuối tập trung của các thành viên Hợp tác xã Chuối an toàn Hoàng Cương.

Những năm qua, cây chuối đã trở thành một trong những cây trồng hàng hóa chủ lực, đem lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân xã Hoàng Cương. Từ những diện tích trồng nhỏ lẻ, người dân từng bước chuyển sang sản xuất tập trung, liên kết thông qua hợp tác xã, chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào các khâu chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là tiền đề để địa phương xây dựng vùng sản xuất chuối an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đóng vai trò nòng cốt trong quá trình này là Hợp tác xã Chuối an toàn Hoàng Cương với 21 thành viên, hiện có gần 40ha chuối được cấp mã số vùng trồng. Mỗi năm, hợp tác xã cung ứng ra thị trường hơn 1.400 tấn chuối các loại. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường trong nước, phục vụ nhu cầu của các đầu mối thu mua, cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng và một phần phục vụ xuất khẩu.

Việc được cấp mã số vùng trồng là bước tiến quan trọng trong quá trình tổ chức lại sản xuất của hợp tác xã. Thay vì canh tác theo kinh nghiệm riêng lẻ, các thành viên có điều kiện tiếp cận phương thức sản xuất thống nhất, chú trọng ghi chép thông tin về diện tích, giống cây trồng, quá trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thời điểm thu hoạch. Qua đó, từng bước hình thành thói quen sản xuất có kiểm soát, nâng cao trách nhiệm của người trồng đối với chất lượng nông sản.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thái ở thôn Yên Trạch là một trong những hộ có diện tích trồng chuối lớn, với hơn 20ha chuối tây và chuối tiêu. Gắn bó với cây chuối từ năm 2016, anh tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lựa chọn giống, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Theo anh, để phát triển sản xuất hàng hóa, người trồng không chỉ chú trọng năng suất mà còn phải bảo đảm chất lượng, mẫu mã và an toàn sản phẩm.

Tham gia hợp tác xã giúp gia đình anh có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận kỹ thuật canh tác và tuân thủ quy trình sản xuất tại vùng trồng được cấp mã số. Qua đó, người trồng chủ động kiểm soát sâu bệnh, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, đồng thời bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị sản phẩm.

Thành viên Hợp tác xã Chuối an toàn Hoàng Cương kiểm tra chất lượng chuối trước khi thu hoạch.

Đối với cây chuối, các khâu từ lựa chọn giống, làm đất, trồng cây, chăm sóc, bón phân, tưới nước đến phòng trừ sâu bệnh đều ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng quả. Do đó, các thành viên của hợp tác xã luôn tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”. Đây cũng là những yêu cầu cần thiết để duy trì chất lượng vùng trồng và tạo niềm tin với khách hàng.

Theo đồng chí Hoàng Văn Triệu - Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Cương, phát triển vùng chuối theo hướng an toàn, gắn với xây dựng mã số vùng trồng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Việc hình thành hợp tác xã với các thành viên liên kết sản xuất trên diện tích tập trung giúp thuận lợi hơn trong hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quy trình sản xuất an toàn, duy trì các điều kiện của mã số vùng trồng, đồng thời khuyến khích tăng cường liên kết giữa người trồng, hợp tác xã và các đơn vị thu mua.

Cùng với nỗ lực của hợp tác xã và người trồng chuối, sự đồng hành của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn trong hướng dẫn kỹ thuật, quản lý mã số vùng trồng, kết nối thị trường là yếu tố quan trọng. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao quy trình canh tác tiên tiến, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý, tăng cường truy xuất nguồn gốc cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ.

Từ gần 40ha chuối được cấp mã số vùng trồng, Hoàng Cương đang từng bước hình thành phương thức sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng an toàn, có kiểm soát và gắn kết thị trường. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị cây chuối mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, tạo nền tảng để địa phương phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao thu nhập, hướng tới xây dựng những vùng sản xuất hàng hóa bền vững.

Hoàng Hương