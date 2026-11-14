Lạc Lương gỡ vướng mặt bằng cho các dự án

Trên địa bàn xã Lạc Lương, nhiều dự án công nghiệp, năng lượng, thủy lợi và quốc phòng đang được triển khai, đòi hỏi khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản và áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tháo gỡ từng trường hợp, bảo đảm quyền lợi của người dân và tiến độ các công trình.

Lãnh đạo xã Lạc Lương kiểm tra thực địa khu vực chuẩn bị triển khai dự án trên địa bàn.

Mỗi dự án một vướng mắc

Tại thôn Đa Phúc, dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Thủy phát sinh thêm 44 thửa đất trồng cây hằng năm nằm trong hành lang an toàn lưới điện. Các thửa đất không thuộc diện thu hồi toàn bộ, người dân vẫn có thể tiếp tục sản xuất nhưng việc sử dụng đất, trồng cây và xây dựng công trình phải tuân thủ những giới hạn nhất định.

Để giải quyết, UBND xã Lạc Lương phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị giải phóng mặt bằng kiểm tra bản đồ, xác định diện tích bị ảnh hưởng, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất; đồng thời tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, lấy ý kiến các hộ dân. Những nội dung liên quan đến loại đất, cây trồng và phạm vi hành lang tuyến điện được rà soát, đối chiếu ngay từ cơ sở. Sau quá trình kiểm tra, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đã được phê duyệt.

Lãnh đạo xã Lạc Lương trao đổi với các đơn vị liên quan về hiện trạng khu đất và những nội dung cần xử lý trước khi triển khai dự án.

Ở dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bảo Hiệu 2, vướng mắc chủ yếu liên quan đến số lượng cây lâm nghiệp thực tế cao hơn mật độ quy định. Xã đã phối hợp kiểm tra hiện trường, xác định số lượng cây và ban hành quyết định hỗ trợ đối với phần cây trồng vượt mật độ. Trên cơ sở làm rõ hiện trạng tài sản, địa phương hoàn thiện và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thực tế cho thấy, mỗi dự án phát sinh những vấn đề khác nhau, đòi hỏi cách xử lý phù hợp với từng hồ sơ và điều kiện cụ thể. Đồng chí Bùi Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Lạc Lương cho biết: Quan điểm của xã là rà soát kỹ từng hồ sơ, kiểm tra thực tế và phối hợp với các đơn vị liên quan để áp dụng đúng chính sách. Những nội dung người dân chưa rõ phải được giải thích cụ thể; trường hợp còn vướng mắc cần xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và hướng giải quyết, tránh kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Gỡ từng hồ sơ, tạo đồng thuận

Từ những vướng mắc phát sinh, UBND xã Lạc Lương phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với đơn vị giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư và ban quản lý thôn rà soát hồ sơ địa chính, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất. Các thông tin về nhân khẩu, nghề nghiệp, nguồn gốc đất, tài sản trên đất và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi được xác minh cụ thể đối với từng trường hợp, làm căn cứ xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ.

Cùng với rà soát hồ sơ, địa phương chú trọng đối thoại, tuyên truyền và công khai chính sách tại cơ sở. Các hộ dân được thông tin cụ thể về phạm vi thu hồi, mức độ ảnh hưởng, căn cứ xác định đơn giá và điều kiện hưởng các khoản hỗ trợ. Những kiến nghị liên quan đến bản đồ, loại đất, diện tích, cây trồng và tài sản trên đất được tổng hợp, kiểm tra lại tại thực địa. Qua đó, những bất cập so với thực tế được kịp thời phát hiện, hạn chế việc phải điều chỉnh phương án nhiều lần sau khi công khai.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Lạc Lương với Nhân dân, góp phần tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị từ cơ sở.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, dữ liệu đầy đủ, thống nhất sẽ giúp rút ngắn thời gian xác minh, đối chiếu thông tin và xử lý hồ sơ. Đến nay, Lạc Lương đã cập nhật lên hệ thống 30.973 thửa đất, trong đó 29.620 thửa được làm sạch, đạt 95,63%; còn 1.353 thửa cần tiếp tục rà soát. Kết quả này tạo thuận lợi cho việc tra cứu nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và đối chiếu hiện trạng, hạn chế tình trạng phải xác minh nhiều lần đối với cùng một hồ sơ.

Trong năm, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 5 dự án; các dự án còn lại tiếp tục được tập trung tháo gỡ. Đáng chú ý, dự án Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đường dây 500kV đấu nối có kế hoạch giải phóng 20,3 ha mặt bằng. Địa phương dự kiến hoàn thành toàn bộ diện tích này vào cuối năm.

Năm 2026, giá trị khu vực công nghiệp và xây dựng của xã Lạc Lương ước đạt 411,5 tỷ đồng, tăng 22,9%. Năm 2027, quy mô khu vực này dự kiến đạt 500,5 tỷ đồng, trong đó các dự án công nghiệp và năng lượng được xác định là động lực quan trọng. Vì vậy, việc tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ triển khai công trình mà còn tạo điều kiện thu hút đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Minh Vũ