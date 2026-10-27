Mùa quả ngọt trên đất Bằng Luân

Giữa tháng 10, những vườn bưởi ở xã Bằng Luân bắt đầu ngả sang sắc vàng óng ả. Trên những sườn đồi, quanh vườn nhà, từng chùm bưởi trĩu cành, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Sau những tháng ngày cần mẫn chăm sóc, người trồng bưởi đang chuẩn bị đón một mùa quả mới với nhiều kỳ vọng về năng suất, chất lượng và giá trị.

Toàn xã Bằng Luân hiện có gần 800 ha bưởi, trong đó 730 ha đang cho thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt 14 tấn/ha, sản lượng khoảng 10.000 tấn. Với doanh thu bình quân từ 180-200 triệu đồng/ha, cây bưởi đã trở thành cây trồng chủ lực, gắn bó với sinh kế của nhiều hộ dân. Trong số các giống bưởi được trồng tại địa phương như Diễn, Cát Quế, da xanh... giống bưởi Bằng Luân vẫn có vị trí riêng với diện tích hơn 250 ha. Được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, bưởi Bằng Luân là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, được người dân gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ.

Diện tích bưởi của hộ anh Vũ Tiến Lực, thôn Bằng Doãn áp dụng quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP.

Để có những trái bưởi đạt chất lượng, người trồng phải dành nhiều công sức chăm sóc suốt quá trình sinh trưởng của cây. Từ bón phân, tỉa cành, tạo tán đến phòng trừ sâu bệnh, mỗi công đoạn đều được chú trọng nhằm giúp cây phát triển khỏe mạnh, cho quả đồng đều.

Ông Trần Ngọc Minh - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và kinh doanh bưởi đặc sản xã Bằng Luân cho biết: “Người dân hiện đã chủ động áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từng bước khắc phục những hạn chế của phương thức canh tác dựa chủ yếu vào kinh nghiệm. Việc bón phân cân đối, thụ phấn bổ sung, bọc quả hạn chế sâu bệnh và tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng quả và hướng tới sản xuất an toàn”.

Cùng với việc chăm sóc vườn cây, người trồng bưởi Bằng Luân ngày càng quan tâm đến liên kết sản xuất và xây dựng vùng trồng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Toàn xã hiện có 4 hợp tác xã sản xuất, kinh doanh bưởi; xây dựng được 3 mã số vùng trồng với tổng diện tích 335ha. Địa phương cũng đang triển khai mô hình trồng bưởi theo hướng xuất khẩu với diện tích 5ha, từng bước tiếp cận yêu cầu của thị trường quốc tế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra 3 khâu đột phá, trong đó có khâu đột phá về phát triển nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số gắn với sản phẩm chủ lực OCOP. Trên cơ sở đó, phát huy lợi thế vùng đồi rừng, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, nhất là phát triển vùng chuyên canh cây bưởi đặc sản - sản phẩm OCOP 4 sao, xây dựng thương hiệu Bưởi Bằng Luân. Định hướng này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng từ khâu sản xuất, chăm sóc đến tiêu thụ, để giá trị của quả bưởi được nâng lên cùng với sự ổn định của vùng trồng.

Ông Trần Anh Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Luân cho biết: “Bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm là yêu cầu cần thiết để nâng cao giá trị quả bưởi, đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy, địa phương tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, kết nối doanh nghiệp đến khảo sát vườn, tìm kiếm cơ hội thu mua. Sự đồng hành này giúp người trồng có thêm điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động hơn trong việc tìm kiếm đầu ra”.

Sản phẩm bưởi Bằng Luân được giới thiệu, quảng bá tại các chương trình xúc tiến thương mại.

Những ngày này, vùng bưởi Bằng Luân càng thêm rộn ràng với các hoạt động quảng bá sản phẩm địa phương. Trong tháng 10/2026, Hội Nông dân xã đã tổ chức hội thi “Vườn bưởi đẹp, trái bưởi ngon”, tạo dịp để các nhà vườn gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và nâng cao chất lượng quả. Dự kiến vào giữa tháng 11, Giải chạy xã Bằng Luân mở rộng - Cúp Trái bưởi vàng lần thứ I sẽ được tổ chức, góp phần quảng bá hình ảnh vùng bưởi đặc sản đến với đông đảo người dân và du khách.

Mùa bưởi chín ở Bằng Luân mang theo niềm vui từ những vườn cây sai quả và thành quả lao động sau nhiều tháng ngày chăm chút. Từ những vườn bưởi, cuộc sống của người dân ngày càng cải thiện, kinh tế khấm khá hơn qua mỗi mùa thu hoạch.

Nguyễn Huế