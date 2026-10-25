Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật từ cơ sở

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang từng bước đổi mới theo hướng thiết thực, đa dạng về hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Lấy người dân làm trung tâm, đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở.

Cán bộ Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 57 tỉnh và xã Thu Cúc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến phụ nữ dân tộc Mông, thôn Mỹ Á.

Một ngày đầu tháng 10, không khí tại Nhà văn hóa thôn Mỹ Á, xã Thu Cúc sôi nổi hơn thường lệ. Gác lại công việc đồng áng, đông đảo người dân có mặt từ sớm để tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) do Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 57 tỉnh phối hợp với UBND xã Thu Cúc tổ chức.

Tại hội nghị, thay vì truyền đạt các quy định pháp luật theo cách khô khan, cán bộ tuyên truyền đã lồng ghép những ví dụ thực tế, cách giải thích gần gũi để phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Người dân cũng được thông tin về các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đồng bào dân tộc Mông, thôn Mỹ Á tham gia buổi tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật

Trưởng thôn Mỹ Á Mùa A Cáng chia sẻ: “Bà con đồng bào dân tộc Mông ở Mỹ Á trước đây còn nhiều bỡ ngỡ với các quy định pháp luật, đời sống kinh tế lại khó khăn nên chưa dành nhiều thời gian tìm hiểu. Nhờ có những buổi tuyên truyền tập trung, giải thích tận tình của cán bộ tỉnh, xã, bà con hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình. Nhờ đó, người dân chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao cảnh giác trước những lời xúi giục của kẻ xấu”.

Từ thực tiễn ở thôn Mỹ Á có thể thấy, việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, sát với nhu cầu của người dân đang phát huy hiệu quả tại cơ sở. Đây cũng là một trong những giải pháp được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang mở rộng khả năng tiếp cận pháp luật của người dân.

Từ thời điểm sáp nhập tỉnh đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 5.900 cuộc tuyên truyền trực tiếp, thu hút gần 1,2 triệu lượt người tham dự. Các ngành, địa phương tổ chức 1.240 hội nghị, tọa đàm trực tuyến; đăng tải hơn 10.870 tin, bài trên các trang thông tin điện tử và hơn 5.205 tin, bài trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Fanpage.

Hệ thống truyền thanh cơ sở tại 100% xã, phường được duy trì, góp phần đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động chuyên môn cũng mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đổi mới cách thức truyền tải thông tin.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các tăng ni, phật tử.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò “mềm hóa” các mâu thuẫn. Toàn tỉnh hiện duy trì hơn 4.120 tổ hòa giải với 25.599 hòa giải viên.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/7/2026, các tổ hòa giải tiếp nhận 1.727 vụ việc, hòa giải thành công 1.335 vụ, đạt tỷ lệ 77,3%.

Kết quả này góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng, bảo đảm an ninh, trật tự và hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Hoạt động trợ giúp pháp lý cũng được triển khai, đáp ứng nhu cầu của người dân thuộc diện được trợ giúp.

Trong kỳ, các cơ quan chức năng đã cử người tham gia tố tụng 1.226 vụ việc cho 1.226 lượt người; kết quả thẩm định chất lượng đạt 100% yêu cầu.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Trọng tâm là phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, những quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các lĩnh vực thường phát sinh tranh chấp, vi phạm, được dư luận quan tâm.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường truyền thông chính sách ngay từ giai đoạn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giúp người dân tiếp cận thông tin sớm, hiểu rõ nội dung, tác động của chính sách và tham gia đóng góp ý kiến.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc khai thác hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia, Trang thông tin PBGDPL tỉnh và các nền tảng mạng xã hội tiếp tục được chú trọng. Tỉnh định hướng xây dựng các sản phẩm truyền thông số đa dạng như infographic, video ngắn, tọa đàm trực tuyến, bảo đảm nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh đổi mới phương thức tuyên truyền, tỉnh kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở.

Công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ PBGDPL cũng được tăng cường, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được sử dụng đúng đối tượng, đúng quy định.

Những chuyển biến tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật của người dân mà còn là chìa khóa quan trọng để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc đưa pháp luật về tận cơ sở, đến gần hơn với từng nếp nhà chính là nền tảng vững chắc để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Lê Hoàng