Ngày hội thể thao học đường

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026 thu hút gần 20 nghìn lượt vận động viên tham gia, thực sự trở thành ngày hội thể thao lớn của học sinh toàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 15 môn thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, bơi, đá cầu, cờ vua, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, Vovinam, võ cổ truyền, Taekwondo và thể dục Aerobic.

Hội khỏe năm nay được tổ chức qua 2 giai đoạn, đây không chỉ là sân chơi cho học sinh thể hiện năng khiếu, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần đoàn kết, mà còn góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao học đường phát triển, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật, võ thuật và các tiết mục hát, múa, tạo điểm nhấn trong Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng.

Những động tác phối hợp nhịp nhàng, khỏe khoắn, giàu tính nghệ thuật của môn thể dục Aerobic được các học sinh trình diễn, thể hiện sự dẻo dai, khéo léo, tinh thần đồng đội.

Các vận động viên thi đấu nội dung Đôi nữ THPT môn bóng bàn.

Pha tấn công giành điểm của đội xã Hương Cần trong trận đấu bóng chuyền nam THCS.

Pha bứt tốc về đích trên đường đua 60m nam Tiểu học.

Trận thi đấu bóng rổ nam THCS giữa đội xã Lâm Thao và phường Việt Trì.

Niềm vui trên bục nhận huy chương.

Phương Thanh