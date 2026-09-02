Mùa cạn ở vùng hạ lưu Thủy điện Hoà Bình

2026-04-06 09:42:00 baophutho.vn Những ngày đầu tháng 4, khi mùa khô bước vào cao điểm, sông Đà vùng hạ lưu Thủy điện Hoà Bình dần lộ rõ diện mạo đặc trưng của mùa nước cạn....

Tinh hoa Thủy Thượng xứ Mường

2026-03-30 10:07:00 baophutho.vn Bị hấp dẫn bởi cụm từ tuyên ngôn thương hiệu (slogan) “Chất men từ sử thi dân tộc”, chúng tôi tìm về cội nguồn của công thức làm rượu truyền...

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A

2026-03-25 09:22:00 baophutho.vn Sáng 25/3, tại khu vực xóm Miều, Ban thực hiện cưỡng chế UBND phường Hòa Bình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 hộ gia đình, cá nhân để...

Thả động vật nguy cấp, quý, hiếm về tự nhiên

2026-03-12 15:38:00 baophutho.vn UBND phường Hòa Bình phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hòa Bình, Công an phường Hòa Bình, UBND xã Quy Đức, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phu Canh...

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

2026-03-11 15:44:00 baophutho.vn Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa...

Rộn ràng khí thế lao động sản xuất nông nghiệp đầu Xuân mới

2026-02-25 14:12:00 baophutho.vn Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động, sản xuất diễn ra khẩn trương, sôi nổi tại khắp các cánh đồng trên địa bàn...

Đặc sắc Lễ Khai hạ Đình Ngòi, phường Hoà Bình

2026-02-25 13:05:00 baophutho.vn Trong 2 ngày 24-25/02 (tức mồng 8 và 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại phường Hòa Bình, Ban Tổ chức lễ hội phường Hoà Bình tổ chức Lễ Khai hạ...

Người dân Phú Thọ rộn ràng du xuân đầu năm

2026-02-18 10:39:00 baophutho.vn Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, người dân Phú Thọ rộn ràng du xuân trong thời tiết thuận hòa. Từ sáng sớm, nhiều người đã đến các điểm di...

Rực rỡ pháo hoa đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

2026-02-17 01:17:00 baophutho.vn Đúng vào thời khắc giao thừa 0h00 phút ngày 17/2 (tức ngày mùng 1 âm lịch), 16 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa đồng loạt rực sáng trên bầu trời...

Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Hòa Bình

2026-02-16 21:29:00 baophutho.vn Tối 16/2, tại sân Nhà văn hóa trung tâm phường Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng...

Sắc màu phiên chợ Tết

2026-02-14 14:24:00 baophutho.vn Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều đổi thay, hoạt động mua sắm cũng được số hóa với đầy đủ mặt hàng, thao tác đơn giản nhưng những phiên chợ Tết...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương kiểm tra công tác...

2026-02-12 09:56:00 baophutho.vn Ngày 12/2, Đoàn công tác số 2 của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao Huy hiệu...

2026-02-02 18:01:00 baophutho.vn Chiều 2/2, Đảng ủy phường Hòa Bình tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ...

Phú Thọ hân hoan chào đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

2026-01-18 18:52:00 baophutho.vn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 đến 25/1/2026. Hướng về sự kiện chính trị quan trọng...