baophutho.vn Những ngày đầu tháng 4, khi mùa khô bước vào cao điểm, sông Đà vùng hạ lưu Thủy điện Hoà Bình dần lộ rõ diện mạo đặc trưng của mùa nước cạn....
baophutho.vn Bị hấp dẫn bởi cụm từ tuyên ngôn thương hiệu (slogan) “Chất men từ sử thi dân tộc”, chúng tôi tìm về cội nguồn của công thức làm rượu truyền...
baophutho.vn Sáng 25/3, tại khu vực xóm Miều, Ban thực hiện cưỡng chế UBND phường Hòa Bình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 hộ gia đình, cá nhân để...
baophutho.vn UBND phường Hòa Bình phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hòa Bình, Công an phường Hòa Bình, UBND xã Quy Đức, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phu Canh...
baophutho.vn Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa...
baophutho.vn Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động, sản xuất diễn ra khẩn trương, sôi nổi tại khắp các cánh đồng trên địa bàn...
baophutho.vn Trong 2 ngày 24-25/02 (tức mồng 8 và 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại phường Hòa Bình, Ban Tổ chức lễ hội phường Hoà Bình tổ chức Lễ Khai hạ...
baophutho.vn Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, người dân Phú Thọ rộn ràng du xuân trong thời tiết thuận hòa. Từ sáng sớm, nhiều người đã đến các điểm di...
baophutho.vn Đúng vào thời khắc giao thừa 0h00 phút ngày 17/2 (tức ngày mùng 1 âm lịch), 16 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa đồng loạt rực sáng trên bầu trời...
baophutho.vn Tối 16/2, tại sân Nhà văn hóa trung tâm phường Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng...
baophutho.vn Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều đổi thay, hoạt động mua sắm cũng được số hóa với đầy đủ mặt hàng, thao tác đơn giản nhưng những phiên chợ Tết...
baophutho.vn Ngày 12/2, Đoàn công tác số 2 của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch...
baophutho.vn Đổ đất, đá trái phép tại trung tâm phường Hòa Bình
baophutho.vn Chiều 2/2, Đảng ủy phường Hòa Bình tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ...
baophutho.vn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 đến 25/1/2026. Hướng về sự kiện chính trị quan trọng...
baophutho.vn Năm 2025 ghi dấu ấn đặc biệt khi phường Hòa Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm của thành phố Hòa Bình cũ, trở thành đơn...