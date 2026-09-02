Khai mạc Phiên chợ vùng cao phường Kỳ Sơn - Xuân Bính Ngọ 2026

2026-02-27 12:08:00 baophutho.vn Ngày 27/2, phường Kỳ Sơn tổ chức khai mạc Phiên chợ vùng cao Xuân Bính Ngọ năm 2026 - tạo điểm hẹn văn hóa - thương mại sôi động, thu hút đông...

Phường Kỳ Sơn phát động phong trào thi đua, yêu nước năm 2026

2026-01-27 18:11:00 baophutho.vn Chiều 27/1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Kỳ Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và phát động phong...

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy làm việc với Thường trực Đảng ủy...

2025-12-16 11:09:00 baophutho.vn Ngày 16/12, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các phường: Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa, Kỳ Sơn và...

Ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự

2025-12-12 13:27:00 baophutho.vn * Sáng 12/12, tại phường Hoà Bình, Công an các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hoà, Thống Nhất tổ chức Lễ ra quân thực hiện Đợt cao điểm tấn...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Hòa Bình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp...

2025-11-28 16:35:00 baophutho.vn Ngày 28/11, tại phường Kỳ Sơn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Hòa Bình gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư...