baophutho.vn Xác định giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo...
baophutho.vn Chiều 29/4, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát số 5 theo Quyết định số 339-QĐ/TU của...
baophutho.vn Không phải những thuật ngữ công nghệ phức tạp hay những hệ thống phần mềm quy mô lớn, chuyển đổi số ở Nông Trang bắt đầu từ những việc rất cụ...
baophutho.vn Chiều 9/3, Ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1 do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Bầu...
baophutho.vn Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Trung tâm Văn hóa Thông tin -...
baophutho.vn Sáng 2/3, trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân mới, phường Nông Trang tổ chức Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm...
baophutho.vn Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động, sản xuất diễn ra khẩn trương, sôi nổi tại khắp các cánh đồng trên địa bàn...
baophutho.vn Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 131/QĐ-CTN ngày 3/2/2026 trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường...
baophutho.vn Ngày 4/2, Đ oàn công tác do đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm trưởng đoàn đã...
baophutho.vn Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 29/1, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà Tết người có...
baophutho.vn Chiều 28/1, Đảng ủy phường Nông Trang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên dịp 3/2/2026. Tới dự có đồng chí Dương Hoàng Hương -...
baophutho.vn Giáo dục mầm non là nền tảng đầu tiên hình thành nhân cách con người. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Trường Mầm non Sao Mai (phường Nông...
baophutho.vn Chiều 10/1, phường Nông Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
baophutho.vn Ngày 9/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức hội nghị quân chính, tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh...
baophutho.vn TV360 – nền tảng giải trí của Viettel Telecom – chính thức sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng toàn bộ hệ thống giải đấu thuộc...
baophutho.vn Trong những năm qua, Trường THCS Vân Cơ, phường Nông Trang không chỉ là điểm sáng về chất lượng giáo dục mà còn tiêu biểu trong thực hiện Kết...