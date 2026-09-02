Phường Nông Trang
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tiến độ thi công dự án nhà ở xã hội khu vực Việt Trì

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tiến độ thi công dự án nhà ở xã hội khu vực Việt Trì

baophutho.vn Sáng 12/6, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Nông Trang, Thanh Miếu. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

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