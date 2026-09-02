Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

2026-04-30 07:47:00 baophutho.vn Xác định giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo...

Giám sát 4 chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nông Trang

2026-04-29 18:08:00 baophutho.vn Chiều 29/4, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát số 5 theo Quyết định số 339-QĐ/TU của...

Nông Trang đưa công nghệ vào đời sống

2026-04-11 15:26:00 baophutho.vn Không phải những thuật ngữ công nghệ phức tạp hay những hệ thống phần mềm quy mô lớn, chuyển đổi số ở Nông Trang bắt đầu từ những việc rất cụ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra công tác bầu cử...

2026-03-09 17:16:00 baophutho.vn Chiều 9/3, Ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1 do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Bầu...

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh: Lan tỏa khí thế ngày hội non sông

2026-03-08 18:02:00 baophutho.vn Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Trung tâm Văn hóa Thông tin -...

Phường Nông Trang hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

2026-03-02 11:27:00 baophutho.vn Sáng 2/3, trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân mới, phường Nông Trang tổ chức Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm...

Rộn ràng khí thế lao động sản xuất nông nghiệp đầu Xuân mới

2026-02-25 14:12:00 baophutho.vn Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động, sản xuất diễn ra khẩn trương, sôi nổi tại khắp các cánh đồng trên địa bàn...

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng được tặng thưởng Huân chương Lao...

2026-02-25 08:20:00 baophutho.vn Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 131/QĐ-CTN ngày 3/2/2026 trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường...

Kiểm tra công tác bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

2026-02-04 19:30:00 baophutho.vn Ngày 4/2, Đ oàn công tác do đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm trưởng đoàn đã...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang thăm, tặng quà Tết...

2026-01-29 15:51:00 baophutho.vn Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 29/1, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà Tết người có...

Trao Huy hiệu Đảng cho 84 đảng viên Đảng bộ phường Nông Trang

2026-01-28 17:35:00 baophutho.vn Chiều 28/1, Đảng ủy phường Nông Trang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên dịp 3/2/2026. Tới dự có đồng chí Dương Hoàng Hương -...

Trường Mầm non Sao Mai gieo nền tảng vững chắc cho trẻ thơ

2026-01-23 08:42:00 baophutho.vn Giáo dục mầm non là nền tảng đầu tiên hình thành nhân cách con người. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Trường Mầm non Sao Mai (phường Nông...

Phường Nông Trang triển khai nhiệm vụ năm 2026

2026-01-10 16:49:00 baophutho.vn Chiều 10/1, phường Nông Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, Viettel đạt doanh thu kỷ lục hơn 220 nghìn tỷ đồng

2026-01-09 17:32:00 baophutho.vn Ngày 9/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức hội nghị quân chính, tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh...

TV360 sở hữu trọn gói bản quyền các giải đấu AFC giai đoạn 2026–2029

2025-12-29 12:16:00 baophutho.vn TV360 – nền tảng giải trí của Viettel Telecom – chính thức sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng toàn bộ hệ thống giải đấu thuộc...