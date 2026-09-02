baophutho.vn Tối 3/2, phường Phong Châu tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ “Đảng đã cho ta mùa Xuân”, chào mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ...
baophutho.vn Ngày 2/2, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Nguyễn Tùng Phong - Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi...
baophutho.vn Ngày 30/1, phường Phong Châu phối hợp với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Phú...
baophutho.vn Chiều 28/1, đoàn công tác do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lấy nước đợt 2...
baophutho.vn Sáng 19/12, tại phường Phong Châu, Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khởi công Ga Phú Thọ thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến...
baophutho.vn Lâu nay, vụ Đông vốn được coi là vụ khó sản xuất do thời tiết khắc nghiệt nên tình trạng bỏ ruộng, bỏ vụ diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, tại...
baophutho.vn Chiều 22/11, tại Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoaka (Khu công nghiệp Phú Hà), Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Nhà Văn hoá lao động tỉnh, Phòng...
baophutho.vn Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành từ ngày 1/7/2025, Phong Châu bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong nhiều năm....
baophutho.vn Phát huy vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ phường Phong Châu đã đổi mới,...
baophutho.vn Mùa hoài niệm ở đô thị trăm tuổi
baophutho.vn Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước...
baophutho.vn Trước yêu cầu của thời đại số, tuổi trẻ Đất Tổ đã chủ động phát huy vai trò tiên phong, thể hiện sức trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo trên mọi...