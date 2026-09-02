Phường Phong Châu
Phong Châu tăng tốc triển khai Cụm công nghiệp Phú Hộ

Phong Châu tăng tốc triển khai Cụm công nghiệp Phú Hộ

baophutho.vn Xác định phát triển công nghiệp là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, phường Phong Châu đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cụm công nghiệp Phú Hộ. Đây là dự án trọng điểm được Đảng uỷ, HĐND, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt với mục tiêu khởi công dự án trong tháng 8/2026.

Lợi thế vụ Đông

Lợi thế vụ Đông
2025-12-13 06:45:00

baophutho.vn Lâu nay, vụ Đông vốn được coi là vụ khó sản xuất do thời tiết khắc nghiệt nên tình trạng bỏ ruộng, bỏ vụ diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, tại...

Những chuyển động tích cực ở Phong Châu

Những chuyển động tích cực ở Phong Châu
2025-11-21 07:09:00

baophutho.vn Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành từ ngày 1/7/2025, Phong Châu bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong nhiều năm....

Sức mạnh đoàn kết ở phường Phong Châu

Sức mạnh đoàn kết ở phường Phong Châu
2025-10-29 15:53:00

baophutho.vn Phát huy vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ phường Phong Châu đã đổi mới,...

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước
2025-09-23 07:08:00

baophutho.vn Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước...

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