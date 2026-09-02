Giao lưu văn nghệ “Đảng đã cho ta mùa Xuân”

2026-02-04 08:43:00 baophutho.vn Tối 3/2, phường Phong Châu tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ “Đảng đã cho ta mùa Xuân”, chào mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ...

Kiểm tra công tác lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân...

2026-02-02 13:38:00 baophutho.vn Ngày 2/2, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Nguyễn Tùng Phong - Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi...

Trao gần 300 suất quà Tết tặng người nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó...

2026-01-31 07:07:00 baophutho.vn Ngày 30/1, phường Phong Châu phối hợp với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Phú...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra lấy nước đợt 2 phục...

2026-01-28 17:18:00 baophutho.vn Chiều 28/1, đoàn công tác do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lấy nước đợt 2...

Khởi công Ga Phú Thọ thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt...

2025-12-19 13:02:00 baophutho.vn Sáng 19/12, tại phường Phong Châu, Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khởi công Ga Phú Thọ thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến...

Lợi thế vụ Đông

2025-12-13 06:45:00 baophutho.vn Lâu nay, vụ Đông vốn được coi là vụ khó sản xuất do thời tiết khắc nghiệt nên tình trạng bỏ ruộng, bỏ vụ diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, tại...

1.200 công nhân được trang bị kiến thức mới về an toàn giao thông

2025-11-22 17:58:00 baophutho.vn Chiều 22/11, tại Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoaka (Khu công nghiệp Phú Hà), Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Nhà Văn hoá lao động tỉnh, Phòng...

Những chuyển động tích cực ở Phong Châu

2025-11-21 07:09:00 baophutho.vn Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành từ ngày 1/7/2025, Phong Châu bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong nhiều năm....

Sức mạnh đoàn kết ở phường Phong Châu

2025-10-29 15:53:00 baophutho.vn Phát huy vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ phường Phong Châu đã đổi mới,...

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

2025-09-23 07:08:00 baophutho.vn Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước...