Nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh

2026-04-01 06:19:00 baophutho.vn Trong thời gian không dài, Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc đã từng bước khẳng định được chất lượng chuyên môn trong hệ thống y tế của tỉnh và...

Tết trồng cây - Gieo mầm xanh, dựng xây quê hương

2026-02-17 10:12:00 baophutho.vn Mỗi độ xuân về, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” lại lan tỏa rộng khắp, trở thành hoạt động ý nghĩa mở đầu năm mới, góp phần...

Phường Phúc Yên đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục...

2026-02-16 06:50:00 baophutho.vn Những năm gần đây, cùng với yêu cầu phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, phường Phúc Yên đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi...

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện từ nền tảng kỷ cương và nhân văn

2026-02-07 11:22:00 baophutho.vn Trong những năm qua, Trường THCS Hùng Vương, phường Phúc Yên đã không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước khẳng...

Chuyển đổi số trong công tác Đảng ở Phúc Yên

2026-01-17 06:44:00 baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Đảng ủy...

Bàn giao Bệnh viện 74 Trung ương về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý

2026-01-12 13:20:00 baophutho.vn Sáng 12/1, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao Bệnh viện 74 Trung ương trực thuộc Bộ Y tế về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý. Dự...

Tăng cường bảo đảm an toàn tuyến đê Cà Lồ – Nam Viêm

2025-12-20 13:21:00 baophutho.vn Sau các đợt mưa lũ kéo dài, đặc biệt do ảnh hưởng của bão số 10 và 11, tuyến đê Cà Lồ – Nam Viêm (phường Phúc Yên) xuất hiện nhiều điểm sạt lở,...

Ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự

2025-12-12 13:27:00 baophutho.vn * Sáng 12/12, tại phường Hoà Bình, Công an các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hoà, Thống Nhất tổ chức Lễ ra quân thực hiện Đợt cao điểm tấn...

Lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất qua “Ngày hội thể dục thể thao”

2025-11-28 14:55:00 baophutho.vn Giáo dục thể chất luôn được coi là nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ thơ. Tại Trường Mầm non Tiền Châu, một trong những...

Phúc Yên tăng tốc Chiến dịch “90 ngày đêm làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”

2025-10-30 17:00:00 baophutho.vn Chiến dịch “90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai (DLĐĐ)” đang được triển khai trên khắp các địa phương cả nước. Tại phường Phúc Yên, chiến...