Phường Phúc Yên
Nơi trao gửi niềm tin đến người bệnh

Nơi trao gửi niềm tin đến người bệnh

baophutho.vn Với phương châm hành động “Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi”, những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã khẳng định vị thế của một bệnh viện hạng I - được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật ở mức chuyên sâu. Đây không chỉ là nơi điều trị bệnh mà còn là địa chỉ tin cậy, nơi người bệnh và gia đình an tâm trao gửi niềm tin trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh

Nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh
2026-04-01 06:19:00

baophutho.vn Trong thời gian không dài, Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc đã từng bước khẳng định được chất lượng chuyên môn trong hệ thống y tế của tỉnh và...

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