Phường Tân Hòa

baophutho.vn Những ngày này, trên nhiều tuyến phố, con đường, khu dân cư được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). Không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa khắp nơi, tạo nên diện mạo tươi mới, rực rỡ trong những ngày lễ lớn của đất nước. Nhiều quán trà, cà phê cũng được trang trí nổi bật với sắc đỏ của cờ Tổ quốc, trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp nghỉ lễ.