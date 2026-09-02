Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ...

2026-05-21 16:49:00 baophutho.vn Chiều 21/5, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng...

Khởi công Dự án khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu

2026-05-19 09:25:00 baophutho.vn Ngày 19/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam tổ chức lễ khởi công Dự án khu nhà ở xã hội tại khu đất đơn vị ở phường Thanh Miếu.

Gặp mặt các thế hệ cán bộ, công nhân viên nhân kỷ niệm 65 năm ngày...

2026-05-18 20:08:00 baophutho.vn Ngày 18/5, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (VITRICHEM) tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, công nhân viên nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành...

Trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ phường Thanh Miếu

2026-05-18 18:12:00 baophutho.vn Chiều 18/5, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng...

Cuộc cách mạng số ở phường Thanh Miếu

2026-05-18 08:05:00 baophutho.vn Những ngày giữa tháng 5, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Miếu, không còn cảnh người dân tay ôm xấp hồ sơ giấy đứng chờ đến...

Đại hội Thể dục thể thao phường Thanh Miếu lần thứ I - năm 2026

2026-04-14 10:44:00 baophutho.vn Ngày 14/4, tại Nhà luyện tập và Thi đấu TDTT tỉnh, phường Thanh Miếu tổ chức khai mạc Đại hội TDTT lần thứ I - năm 2026. Dự lễ khai mạc có lãnh...

Cao điểm bưu gửi dịp Tết: Siết chặt an ninh từ mỗi kiện hàng

2026-02-13 13:06:00 baophutho.vn Những ngày cận Tết Nguyên đán, quà biếu, hàng hóa phục vụ Tết nối nhau lên đường, kéo theo sản lượng bưu gửi tăng nhanh trên toàn mạng lưới bưu...

Hành trình từ đam mê đến đỉnh cao quốc gia môn Tin học

2026-02-12 11:09:00 baophutho.vn Trong hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức, mỗi thành công đều in dấu sự nỗ lực bền bỉ của học trò và sự tận tâm của người thầy. Câu chuyện...

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc...

2026-02-05 19:01:00 baophutho.vn Chiều 5/2, Ủy ban MTTQ phường Thanh Miếu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chúc Tết, tặng quà tại phường Thanh Miếu

2026-02-03 15:39:00 baophutho.vn Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và tặng quà Tết...

Thăm, tặng quà các trụ trì, tăng ni, phật tử nhân dịp Tết Nguyên đán

2026-02-02 17:43:00 baophutho.vn Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 2/2, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ...

Công ty Điện lực Phú Thọ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia...

2026-01-30 14:42:00 baophutho.vn Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, sáng 30/1, Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia...

Đại hội Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh lần thứ...

2026-01-27 13:29:00 baophutho.vn Trong hai ngày 26-27/1, Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Làng hoa vào vụ Tết

2026-01-26 08:34:00 baophutho.vn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, các làng hoa: Làng đào Nhà Nít, xã Hy Cương; làng nghề trồng hoa cây cảnh Phương Viên, xã Đào...

Hơn 60 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững

2026-01-20 06:48:00 baophutho.vn Năm 2025, tỉnh Phú Thọ ghi nhận bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khi diện tích rừng được cấp chứng chỉ...