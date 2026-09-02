Phường Thống Nhất
Chuẩn hóa vùng trồng, nâng sức cạnh tranh nông sản

Chuẩn hóa vùng trồng, nâng sức cạnh tranh nông sản

baophutho.vn Việc xây dựng, chuẩn hóa và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển nền nông nghiệp an toàn, minh bạch và hiện đại. Không chỉ tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, mã số vùng trồng còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản.

Cỗ Tết xứ Mường

Cỗ Tết xứ Mường
2026-02-11 07:05:00

baophutho.vn Trong bức tranh văn hóa đa sắc của tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập, phong tục đón Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mường vẫn giữ được những lớp...

Xuân về trên bản Dao Thống Nhất

Xuân về trên bản Dao Thống Nhất
2026-01-31 16:16:00

baophutho.vn Những ngày đầu tháng 12 âm lịch, không khí Tết đã bắt đầu lan tỏa trong từng nếp nhà của người Dao tại phường Thống Nhất. Mỗi gia đình đều tất...

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