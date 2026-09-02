Thả cá thể gà lôi trắng quý hiếm về môi trường tự nhiên

2026-02-12 14:00:00 baophutho.vn Ngày 11/2, UBND phường Thống Nhất phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hòa Bình, Công an phường Thống Nhất, Đội Kiểm lâm cơ động khu vực số II, Ban quản...

Cỗ Tết xứ Mường

2026-02-11 07:05:00 baophutho.vn Trong bức tranh văn hóa đa sắc của tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập, phong tục đón Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mường vẫn giữ được những lớp...

Xuân về trên bản Dao Thống Nhất

2026-01-31 16:16:00 baophutho.vn Những ngày đầu tháng 12 âm lịch, không khí Tết đã bắt đầu lan tỏa trong từng nếp nhà của người Dao tại phường Thống Nhất. Mỗi gia đình đều tất...

Đồng chí Bùi Đức Hinh tặng quà Tết người có công tiêu biểu tại...

2026-01-29 12:23:00 baophutho.vn Ngày 29/1, tại phường Thống Nhất, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết hai...

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy làm việc với Thường trực Đảng ủy...

2025-12-16 11:09:00 baophutho.vn Ngày 16/12, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các phường: Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa, Kỳ Sơn và...

Ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự

2025-12-12 13:27:00 baophutho.vn * Sáng 12/12, tại phường Hoà Bình, Công an các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hoà, Thống Nhất tổ chức Lễ ra quân thực hiện Đợt cao điểm tấn...

Đường An Dương Vương tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng người dân...

2025-11-19 16:01:00 baophutho.vn Thời gian gần đây, đoạn đường An Dương Vương, thuộc tổ 5 phường Thống Nhất, tiếp tục rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn...