Phường Vân Phú
Kỳ họp thứ Hai HĐND phường Vân Phú thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ Hai HĐND phường Vân Phú thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

baophutho.vn Sáng 25/6, HĐND phường Vân Phú khóa XXV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tặng 500 chiếc quạt mo cau cho du khách

Tặng 500 chiếc quạt mo cau cho du khách
2026-04-22 12:12:00

baophutho.vn Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ, ngày 22/4, Hợp tác xã sinh thái Đất Tổ Star Eco...

Làng cổ đón khách Tây

Làng cổ đón khách Tây
2026-04-07 06:55:00

baophutho.vn Những ngày đầu tháng Tư, khi cả nước hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, làng cổ Hùng Lô, phường Vân Phú trở thành điểm đến hấp dẫn...

Hướng đi xanh cho sản phẩm sinh học

Hướng đi xanh cho sản phẩm sinh học
2026-03-24 06:26:00

baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại, khi những chiếc túi nilon, hộp xốp và đồ nhựa dùng một lần vẫn len lỏi trong từng góc nhỏ đời sống, thì ở một góc của...

Xem thêm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long