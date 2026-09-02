Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Hoàng Cần

2026-05-14 16:39:00 baophutho.vn Chiều 14/5, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Nguyễn Hoàng Cần,...

Phường Vân Phú khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026

2026-05-11 10:24:00 baophutho.vn Sáng 11/5, UBND phường Vân Phú tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 -...

“Vân Phú - Điểm hẹn di sản”: Hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ

2026-04-24 23:59:00 baophutho.vn Tối 24/4 (tức ngày 8/3 âm lịch), tại không gian Miếu Lãi Lèn, phường Vân Phú đã diễn ra chương trình “Vân Phú - Điểm hẹn di sản”. Đây là hoạt...

Rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức Tổ tiên

2026-04-23 11:07:00 baophutho.vn Sáng 23/4 (tức mùng 7/3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra lễ rước kiệu về Đền Hùng của 4 xã, phường vùng ven Khu di...

Tặng 500 chiếc quạt mo cau cho du khách

2026-04-22 12:12:00 baophutho.vn Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ, ngày 22/4, Hợp tác xã sinh thái Đất Tổ Star Eco...

Khai mạc Lễ hội Đình Hùng Lô năm Bính Ngọ 2026

2026-04-22 09:32:00 baophutho.vn Sáng 22/4, UBND phường Vân Phú tổ chức khai mạc Lễ hội Đình Hùng Lô năm Bính Ngọ 2026. Đây là hoạt động văn hóa tiêu biểu được tổ chức trong...

Đoàn đại biểu các địa phương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

2026-04-17 13:37:00 baophutho.vn Ngày 17/4, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã: Yên Lập, Sơn Lương, Thượng Long, Tam Nông, Bản Nguyên và phường Vân Phú tổ...

Làng cổ đón khách Tây

2026-04-07 06:55:00 baophutho.vn Những ngày đầu tháng Tư, khi cả nước hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, làng cổ Hùng Lô, phường Vân Phú trở thành điểm đến hấp dẫn...

Trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vân Phú

2026-04-02 15:43:00 baophutho.vn Chiều 2/4, tại Trường Tiểu học Vân Phú, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí...

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND phường Vân Phú khóa XXV, nhiệm kỳ 2026-2031

2026-03-29 12:04:00 baophutho.vn Ngày 29/3, HĐND phường Vân Phú khóa XXV tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và thông qua một số nội dung...

Hướng đi xanh cho sản phẩm sinh học

2026-03-24 06:26:00 baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại, khi những chiếc túi nilon, hộp xốp và đồ nhựa dùng một lần vẫn len lỏi trong từng góc nhỏ đời sống, thì ở một góc của...

Gặp mặt Cựu chiến binh Sư đoàn 313 Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên...

2026-03-22 14:25:00 baophutho.vn Ngày 22/3, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 313 Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày...

Hơn 1.000 học sinh đồng diễn “Bài thể dục giữa giờ”

2026-03-18 11:17:00 baophutho.vn Sáng 18/3, tại Trường Tiểu học Vân Phú (phường Vân Phú), Hội Thể thao học sinh Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương...

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội...

2026-03-15 09:24:00 baophutho.vn Sáng 15/3, cùng với gần 79 triệu cử tri cả nước, hơn 2,7 triệu cử tri tỉnh Phú Thọ tại 3.705 khu vực bỏ phiếu đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội...

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

2026-03-11 15:44:00 baophutho.vn Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa...