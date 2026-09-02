Hội thảo khoa học năm 2026: “Kết nối - Đổi mới - Y Dược thời đại số”

2026-06-19 10:04:00 baophutho.vn Ngày 19/6, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ phối hợp với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài...

Hơn 1.500 tin báo về tội phạm được giải quyết

2026-06-17 14:30:00 baophutho.vn Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/5/2026, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao...

Mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động

2026-06-17 09:35:00 baophutho.vn Với chức năng là đơn vị thực hiện các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động và đào tạo kỹ năng nghề,...

Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương giành Huy chương Bạc tại...

2026-06-17 08:45:00 baophutho.vn Em Lương Đức Gia Bảo - học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương vừa xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý Châu...

Khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc

2026-06-15 09:51:00 baophutho.vn Ngày 15/6, tại phường Việt Trì, Công ty TNHH Y khoa HĐ Phú Thọ tổ chức lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc. Dự lễ khởi...

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Hơn 600 học viên tập huấn nâng cao năng...

2026-06-14 09:05:00 baophutho.vn Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế năm 2026”, với sự tham gia của hơn 600...

Lễ phát động Phong trào thi đua Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục...

2026-06-13 17:27:00 baophutho.vn Ngày 13/6, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi...

Lớp vẽ Summer - Nơi tâm hồn “bật” sắc màu

2026-06-10 15:00:00 baophutho.vn Trong không gian sáng tạo đầy màu sắc, các em học sinh của lớp vẽ Summer (phường Việt Trì) được làm quen dần với những kiến thức cơ bản về mỹ...

Toàn tỉnh quản lý 1.349 người sử dụng trái phép chất ma túy

2026-06-09 11:46:00 baophutho.vn Theo số liệu của cơ quan chức năng, hiện toàn tỉnh có 1.349 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó, 992 người đang sinh...

Phát hiện và xử lý 36 cơ sở không đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm

2026-05-30 16:30:00 baophutho.vn Thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2026, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các sở, ngành, địa...

Tăng cường tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống PAKN-SKGP

2026-05-29 13:39:00 baophutho.vn Nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất sáng kiến, giải pháp phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và...

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,6%

2026-05-28 13:23:00 baophutho.vn 5 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ doanh nghiệp chủ động đổi mới phương thức sản xuất, tối ưu quy...

Lao động có việc làm tăng thêm 4,2 nghìn người

2026-05-25 20:34:00 baophutho.vn Tháng 5/2026, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho 4,2 nghìn lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động đạt 1.009 người, chiếm 23,8% tổng số lao...

Trao Huy hiệu 70 năm và 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ...

2026-05-18 10:38:00 baophutho.vn Sáng 18/5, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến thăm và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng...

Công đoàn phường Việt Trì hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026

2026-05-17 14:25:00 baophutho.vn Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và hưởng...