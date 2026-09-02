baophutho.vn Ngày 19/6, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ phối hợp với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài...
baophutho.vn Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/5/2026, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao...
baophutho.vn Với chức năng là đơn vị thực hiện các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động và đào tạo kỹ năng nghề,...
baophutho.vn Em Lương Đức Gia Bảo - học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương vừa xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý Châu...
baophutho.vn Ngày 15/6, tại phường Việt Trì, Công ty TNHH Y khoa HĐ Phú Thọ tổ chức lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc. Dự lễ khởi...
baophutho.vn Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế năm 2026”, với sự tham gia của hơn 600...
baophutho.vn Ngày 13/6, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi...
baophutho.vn Trong không gian sáng tạo đầy màu sắc, các em học sinh của lớp vẽ Summer (phường Việt Trì) được làm quen dần với những kiến thức cơ bản về mỹ...
baophutho.vn Theo số liệu của cơ quan chức năng, hiện toàn tỉnh có 1.349 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó, 992 người đang sinh...
baophutho.vn Thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2026, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các sở, ngành, địa...
baophutho.vn Nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất sáng kiến, giải pháp phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và...
baophutho.vn 5 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ doanh nghiệp chủ động đổi mới phương thức sản xuất, tối ưu quy...
baophutho.vn Tháng 5/2026, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho 4,2 nghìn lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động đạt 1.009 người, chiếm 23,8% tổng số lao...
baophutho.vn Sáng 18/5, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến thăm và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng...
baophutho.vn Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và hưởng...
baophutho.vn Mỗi độ tháng Năm về, khi nắng vàng trải dài trên khắp phố phường, hoa phượng lại bừng nở rực rỡ như tín hiệu quen thuộc của mùa hè. Những chùm...