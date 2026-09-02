Phường Việt Trì
Chất lượng giáo dục được đo bằng sự trưởng thành của học sinh

Chất lượng giáo dục được đo bằng sự trưởng thành của học sinh

baophutho.vn Điều làm nên giá trị của một ngôi trường không chỉ nằm ở những bảng thành tích hay số lượng học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi, mà còn ở khả năng tạo dựng môi trường để mỗi học sinh phát huy năng lực, hình thành phương pháp học tập và từng bước trưởng thành. Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của Trường THCS Văn Lang, phường Việt Trì là minh chứng cho định hướng phát triển giáo dục thực chất, lấy học sinh làm trung tâm.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,6%

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,6%
2026-05-28 13:23:00

baophutho.vn 5 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ doanh nghiệp chủ động đổi mới phương thức sản xuất, tối ưu quy...

Hoa phượng rực rỡ gọi hè về

Hoa phượng rực rỡ gọi hè về
2026-05-15 11:34:00

baophutho.vn Mỗi độ tháng Năm về, khi nắng vàng trải dài trên khắp phố phường, hoa phượng lại bừng nở rực rỡ như tín hiệu quen thuộc của mùa hè. Những chùm...

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