Phường Vĩnh Phúc
Từ niềm đam mê giải mã sự sống đến ngôi vị thủ khoa chuyên sinh

Từ niềm đam mê giải mã sự sống đến ngôi vị thủ khoa chuyên sinh

baophutho.vn Có những thành công được tạo nên từ năng khiếu. Có những thành công là kết quả của quá trình khổ luyện. Nhưng cũng có những thành công được kết tinh từ đam mê, sự kiên trì và khát vọng chinh phục tri thức. Đó là câu chuyện của Nguyễn Phan Lê Anh, học sinh Trường THCS Vĩnh Yên, người vừa xuất sắc trở thành thủ khoa lớp Chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Trang bị kỹ năng cứu đuối cho học sinh

Trang bị kỹ năng cứu đuối cho học sinh
2026-05-25 10:00:00

baophutho.vn Nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước trong dịp hè, ngày 25/5, Trường Tiểu học Khai Quang, phường Vĩnh Phúc đã tổ chức hoạt động...

Người “truyền lửa” đam mê môn Lịch sử

Người “truyền lửa” đam mê môn Lịch sử
2026-05-08 09:05:00

baophutho.vn Bằng sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, cô giáo Đào Thị Hồng Cường, giáo viên môn Lịch sử, Trường...

Đẩy nhanh tiến độ các dự án vốn vay ADB

Đẩy nhanh tiến độ các dự án vốn vay ADB
2026-04-17 15:45:00

baophutho.vn Ngày 17/4, tại khách sạn Dic Star, phường Vĩnh Phúc, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội nghị trực tiếp và...

Trường THPT Trần Phú - Trường học số

Trường THPT Trần Phú - Trường học số
2026-03-27 09:31:00

baophutho.vn Trong bối cảnh kỷ nguyên số, Trường THPT Trần Phú (phường Vĩnh Phúc) đã ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước thay đổi phương pháp giảng...

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