Trang bị kỹ năng cứu đuối cho học sinh

2026-05-25 10:00:00 baophutho.vn Nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước trong dịp hè, ngày 25/5, Trường Tiểu học Khai Quang, phường Vĩnh Phúc đã tổ chức hoạt động...

Khai mạc giải bóng đá nam công nhân lao động các khu công nghiệp...

2026-05-09 09:43:00 baophutho.vn Ngày 9/5, tại phường Vĩnh Phúc, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khai mạc Giải bóng đá nam công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Người “truyền lửa” đam mê môn Lịch sử

2026-05-08 09:05:00 baophutho.vn Bằng sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, cô giáo Đào Thị Hồng Cường, giáo viên môn Lịch sử, Trường...

Sử dụng hiệu quả vốn vay ADB cho phát triển đô thị xanh

2026-05-05 10:56:00 baophutho.vn Ngày 5/5, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng...

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Vĩnh Phúc

2026-04-24 10:05:00 baophutho.vn Ngày 24/4, Đảng ủy phường Vĩnh Phúc tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Tới dự có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên...

Đẩy nhanh tiến độ Dự án đô thị xanh Vĩnh Phúc

2026-04-21 17:01:00 baophutho.vn Sau hơn 4 năm tích cực triển khai, đến nay, các gói thầu của dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc...

Đẩy nhanh tiến độ các dự án vốn vay ADB

2026-04-17 15:45:00 baophutho.vn Ngày 17/4, tại khách sạn Dic Star, phường Vĩnh Phúc, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội nghị trực tiếp và...

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt ra mắt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ...

2026-04-14 13:03:00 baophutho.vn Ngày 14/4, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Phường Vĩnh Phúc tổ chức ra mắt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn - ứng dụng trí tuệ nhân tạo...

Phường Vĩnh Phúc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thủ...

2026-04-14 06:50:00 baophutho.vn Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, phường Vĩnh Phúc đã xây dựng Đề án Trung tâm...

Phụ nữ phường Vĩnh Phúc chủ động tham gia chuyển đổi số

2026-04-11 14:58:00 baophutho.vn Thời gian qua, phụ nữ phường Vĩnh Phúc đã tích cực học tập, ứng dụng công nghệ vào đời sống và sản xuất. Từ việc sử dụng các nền tảng số trong...

105 giáo viên khu vực Vĩnh Phúc tham gia Hội thi giáo viên dạy...

2026-04-07 15:22:00 baophutho.vn Từ ngày 7-10/4, tại Trường THCS Tô Hiệu, phường Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm...

Trường THPT Trần Phú - Trường học số

2026-03-27 09:31:00 baophutho.vn Trong bối cảnh kỷ nguyên số, Trường THPT Trần Phú (phường Vĩnh Phúc) đã ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước thay đổi phương pháp giảng...

Giải Pickleball phường Vĩnh Phúc chào mừng thành công cuộc bầu cử

2026-03-22 11:00:00 baophutho.vn Ngày 22/3, phường Vĩnh Phúc tổ chức Giải Pickleball chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm...

Điểm sáng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

2026-03-19 15:17:00 baophutho.vn Những năm qua, Trường Tiểu học Định Trung, phường Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục...

Kỳ họp chuyên đề HĐND phường Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026

2026-02-27 20:52:00 baophutho.vn Chiều 27/2, HĐND phường Vĩnh Phúc tổ chức Kỳ họp thứ Năm, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm tổng kết hoạt động của HĐND...