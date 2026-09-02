baophutho.vn Nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước trong dịp hè, ngày 25/5, Trường Tiểu học Khai Quang, phường Vĩnh Phúc đã tổ chức hoạt động...
baophutho.vn Ngày 9/5, tại phường Vĩnh Phúc, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khai mạc Giải bóng đá nam công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ năm 2026.
baophutho.vn Bằng sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, cô giáo Đào Thị Hồng Cường, giáo viên môn Lịch sử, Trường...
baophutho.vn Ngày 5/5, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng...
baophutho.vn Ngày 24/4, Đảng ủy phường Vĩnh Phúc tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Tới dự có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên...
baophutho.vn Sau hơn 4 năm tích cực triển khai, đến nay, các gói thầu của dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc...
baophutho.vn Ngày 17/4, tại khách sạn Dic Star, phường Vĩnh Phúc, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội nghị trực tiếp và...
baophutho.vn Ngày 14/4, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Phường Vĩnh Phúc tổ chức ra mắt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn - ứng dụng trí tuệ nhân tạo...
baophutho.vn Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, phường Vĩnh Phúc đã xây dựng Đề án Trung tâm...
baophutho.vn Thời gian qua, phụ nữ phường Vĩnh Phúc đã tích cực học tập, ứng dụng công nghệ vào đời sống và sản xuất. Từ việc sử dụng các nền tảng số trong...
baophutho.vn Từ ngày 7-10/4, tại Trường THCS Tô Hiệu, phường Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm...
baophutho.vn Trong bối cảnh kỷ nguyên số, Trường THPT Trần Phú (phường Vĩnh Phúc) đã ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước thay đổi phương pháp giảng...
baophutho.vn Ngày 22/3, phường Vĩnh Phúc tổ chức Giải Pickleball chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm...
baophutho.vn Những năm qua, Trường Tiểu học Định Trung, phường Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục...
baophutho.vn Chiều 27/2, HĐND phường Vĩnh Phúc tổ chức Kỳ họp thứ Năm, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm tổng kết hoạt động của HĐND...
baophutho.vn Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, người dân Phú Thọ rộn ràng du xuân trong thời tiết thuận hòa. Từ sáng sớm, nhiều người đã đến các điểm di...