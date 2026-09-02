Phường Vĩnh Yên
Thủ khoa chuyên Toán và hành trình chinh phục mục tiêu

Thủ khoa chuyên Toán và hành trình chinh phục mục tiêu

baophutho.vn Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, em Nguyễn Hoàng Tùng - học sinh Trường THCS Vĩnh Yên đã trở thành một trong hai thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc với 55,75/60 điểm (trong đó, môn Toán chuyên đạt 9,5 điểm; Toán chung 9,5 điểm; Ngữ văn 8,5 điểm; Tiếng Anh 9,25 điểm).

Phú Thọ “lên đèn” sớm mùa Giáng sinh

Phú Thọ “lên đèn” sớm mùa Giáng sinh
2025-11-30 15:33:00

baophutho.vn Dù mới bước vào những ngày đầu tháng 12, nhưng không khí Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều quán cà phê trên địa bàn tỉnh. Trong không gian ngập...

Nhân dân đặt niềm tin vào Đại hội đổi mới

Nhân dân đặt niềm tin vào Đại hội đổi mới
2025-09-28 06:59:00

baophutho.vn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 được xác định mở ra một chương mới đầy kỳ vọng. Trên vùng đất cội nguồn...

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