Điểm sáng thực hiện mục tiêu 3 tốt “Dạy tốt - học tốt và quản lý tốt”

2026-04-13 08:40:00 baophutho.vn Những năm qua, Trường THCS Liên Bảo (phường Vĩnh Phúc) đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết...

Tập huấn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 đến 5 tuổi

2026-03-30 15:42:00 baophutho.vn Ngày 30/3, tại phường Vĩnh Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa...

Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 14

2026-02-27 11:50:00 baophutho.vn Ngày 27/2, tại phường Vĩnh Yên, Đoàn giám sát, kiểm tra số 18 của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng...

Người dân Phú Thọ rộn ràng du xuân đầu năm

2026-02-18 10:39:00 baophutho.vn Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, người dân Phú Thọ rộn ràng du xuân trong thời tiết thuận hòa. Từ sáng sớm, nhiều người đã đến các điểm di...

Rực rỡ pháo hoa đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

2026-02-17 01:17:00 baophutho.vn Đúng vào thời khắc giao thừa 0h00 phút ngày 17/2 (tức ngày mùng 1 âm lịch), 16 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa đồng loạt rực sáng trên bầu trời...

Phú Thọ hân hoan chào đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

2026-01-18 18:52:00 baophutho.vn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 đến 25/1/2026. Hướng về sự kiện chính trị quan trọng...

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2025

2025-12-26 10:36:00 baophutho.vn Từ ngày 22-27/12, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2025 cho cán bộ công...

Trường Mầm non Thanh Minh - Điểm sáng giáo dục mầm non

2025-12-06 06:39:00 baophutho.vn Sau 13 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm giúp đỡ hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo sát sao của ngành GD&ĐT,...

Phú Thọ “lên đèn” sớm mùa Giáng sinh

2025-11-30 15:33:00 baophutho.vn Dù mới bước vào những ngày đầu tháng 12, nhưng không khí Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều quán cà phê trên địa bàn tỉnh. Trong không gian ngập...

Lan tỏa văn hóa ứng xử đẹp trong mỗi nhà trường

2025-10-20 10:06:00 baophutho.vn Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, giàu tính nhân văn đang trở thành mục tiêu quan trọng trong các nhà trường trên địa bàn...

Hội thao công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh (khu vực Vĩnh Phúc)

2025-10-12 10:49:00 baophutho.vn Ngày 12/10, tại Nhà văn hoá công nhân - Khu công nghiệp (KCN) Khai Quang, LĐLĐ tỉnh tổ chức khai mạc hội thao công nhân lao động các KCN tỉnh...

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng phường...

2025-10-10 15:19:00 baophutho.vn Ngày 10/10, Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Yên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 168 đại biểu đại...