baophutho.vn Những năm qua, Trường THCS Liên Bảo (phường Vĩnh Phúc) đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết...
baophutho.vn Ngày 30/3, tại phường Vĩnh Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa...
baophutho.vn Ngày 27/2, tại phường Vĩnh Yên, Đoàn giám sát, kiểm tra số 18 của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng...
baophutho.vn Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, người dân Phú Thọ rộn ràng du xuân trong thời tiết thuận hòa. Từ sáng sớm, nhiều người đã đến các điểm di...
baophutho.vn Đúng vào thời khắc giao thừa 0h00 phút ngày 17/2 (tức ngày mùng 1 âm lịch), 16 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa đồng loạt rực sáng trên bầu trời...
baophutho.vn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 đến 25/1/2026. Hướng về sự kiện chính trị quan trọng...
baophutho.vn Từ ngày 22-27/12, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2025 cho cán bộ công...
baophutho.vn Sau 13 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm giúp đỡ hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo sát sao của ngành GD&ĐT,...
baophutho.vn Dù mới bước vào những ngày đầu tháng 12, nhưng không khí Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều quán cà phê trên địa bàn tỉnh. Trong không gian ngập...
baophutho.vn Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, giàu tính nhân văn đang trở thành mục tiêu quan trọng trong các nhà trường trên địa bàn...
baophutho.vn Ngày 12/10, tại Nhà văn hoá công nhân - Khu công nghiệp (KCN) Khai Quang, LĐLĐ tỉnh tổ chức khai mạc hội thao công nhân lao động các KCN tỉnh...
baophutho.vn Ngày 10/10, Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Yên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 168 đại biểu đại...
baophutho.vn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 được xác định mở ra một chương mới đầy kỳ vọng. Trên vùng đất cội nguồn...