baophutho.vn Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Xuân Hòa (phường Xuân Hòa) đã không ngừng đổi...
baophutho.vn * Sáng 12/12, tại phường Hoà Bình, Công an các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hoà, Thống Nhất tổ chức Lễ ra quân thực hiện Đợt cao điểm tấn...
baophutho.vn Phường Xuân Hòa là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng du lịch hiếm có: cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa đặc trưng, vị trí địa lý...
baophutho.vn Nằm ẩn mình giữa vùng rừng núi của xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), chùa Thanh Lanh đón người lữ...
baophutho.vn Sáng 26/11, tại Trường Tiểu học Ngọc Thanh B, phường Xuân Hòa, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phát...
baophutho.vn Chiều 24/9, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô (tuyến đường...
baophutho.vn Ngày 19/9, phường Xuân Hòa tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ trên địa bàn nhằm...