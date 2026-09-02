Phường Xuân Hòa
Gắn kết cộng đồng từ phong trào văn hóa, thể thao cơ sở

Gắn kết cộng đồng từ phong trào văn hóa, thể thao cơ sở

baophutho.vn Những buổi giao lưu văn nghệ rộn ràng, tiếng cười, nói trên các sân bóng chuyền hơi mỗi chiều hay hình ảnh người dân đủ mọi lứa tuổi cùng rèn luyện sức khỏe đã trở thành nét quen thuộc ở phường Xuân Hòa. Không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao còn là “sợi dây” gắn kết cộng đồng, lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Khát vọng vươn mình thành Khu du lịch Quốc gia

Khát vọng vươn mình thành Khu du lịch Quốc gia
2025-12-10 09:14:00

baophutho.vn Phường Xuân Hòa là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng du lịch hiếm có: cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa đặc trưng, vị trí địa lý...

Tĩnh tại ở Thanh Lanh

Tĩnh tại ở Thanh Lanh
2025-12-03 10:00:00

baophutho.vn Nằm ẩn mình giữa vùng rừng núi của xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), chùa Thanh Lanh đón người lữ...

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