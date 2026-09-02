Chi bộ Trường THPT Xuân Hòa lãnh đạo thực hiện hiệu quả “3 tốt”

2026-03-20 13:09:00 baophutho.vn Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Xuân Hòa (phường Xuân Hòa) đã không ngừng đổi...

Ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự

2025-12-12 13:27:00 baophutho.vn * Sáng 12/12, tại phường Hoà Bình, Công an các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hoà, Thống Nhất tổ chức Lễ ra quân thực hiện Đợt cao điểm tấn...

Khát vọng vươn mình thành Khu du lịch Quốc gia

2025-12-10 09:14:00 baophutho.vn Phường Xuân Hòa là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng du lịch hiếm có: cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa đặc trưng, vị trí địa lý...

Tĩnh tại ở Thanh Lanh

2025-12-03 10:00:00 baophutho.vn Nằm ẩn mình giữa vùng rừng núi của xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), chùa Thanh Lanh đón người lữ...

Phát động Chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” năm 2025

2025-11-26 10:59:00 baophutho.vn Sáng 26/11, tại Trường Tiểu học Ngọc Thanh B, phường Xuân Hòa, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phát...

Kiểm tra tiến độ Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô

2025-09-24 17:18:00 baophutho.vn Chiều 24/9, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô (tuyến đường...