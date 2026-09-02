Công an xã Bình Phú - Điểm tựa bình yên nơi cơ sở

2026-06-03 16:14:00 baophutho.vn Là địa bàn có diện tích rộng, dân cư đông, nằm trên các trục giao thông kết nối trung tâm tỉnh với các địa phương lân cận, đồng thời có Cụm...

Gần 400 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao xã Bình Phú

2026-05-10 12:55:00 baophutho.vn Sáng 10/5, xã Bình Phú tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ Nhất năm 2026. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao có ý...

Khánh thành công trình tu sửa Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia...

2026-02-25 10:39:00 baophutho.vn Sáng 25/2, xã Bình Phú tổ chức lễ khánh thành công trình tu sửa cấp thiết Di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Tranh.

Làng hoa vào vụ Tết

2026-01-26 08:34:00 baophutho.vn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, các làng hoa: Làng đào Nhà Nít, xã Hy Cương; làng nghề trồng hoa cây cảnh Phương Viên, xã Đào...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc làm việc tại các xã khu vực...

2025-12-18 17:23:00 baophutho.vn Ngày 18/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc tại các...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương dự Ngày hội Đại đoàn...

2025-11-09 11:48:00 baophutho.vn Ngày 9/11, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc...