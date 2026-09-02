baophutho.vn Là địa bàn có diện tích rộng, dân cư đông, nằm trên các trục giao thông kết nối trung tâm tỉnh với các địa phương lân cận, đồng thời có Cụm...
baophutho.vn Sáng 10/5, xã Bình Phú tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ Nhất năm 2026. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao có ý...
baophutho.vn Sáng 25/2, xã Bình Phú tổ chức lễ khánh thành công trình tu sửa cấp thiết Di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Tranh.
baophutho.vn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, các làng hoa: Làng đào Nhà Nít, xã Hy Cương; làng nghề trồng hoa cây cảnh Phương Viên, xã Đào...
baophutho.vn Ngày 18/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc tại các...
baophutho.vn Ngày 9/11, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc...
baophutho.vn Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được các cấp hội nông dân...