Xã Bình Phú
Bình Phú phát động Ngày chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Bình Phú phát động Ngày chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

baophutho.vn Ngày 27/6, UBND xã Bình Phú tổ chức Lễ phát động Ngày chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã không ma túy”. Chương trình được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến với Lễ mít tinh toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy do Trung ương phát động.

Làng hoa vào vụ Tết

Làng hoa vào vụ Tết
2026-01-26 08:34:00

baophutho.vn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, các làng hoa: Làng đào Nhà Nít, xã Hy Cương; làng nghề trồng hoa cây cảnh Phương Viên, xã Đào...

Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
2025-09-20 09:47:00

baophutho.vn Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được các cấp hội nông dân...

Xem thêm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long