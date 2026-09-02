Trường Tiểu học Sông Thao có 560 học sinh biết bơi

2026-05-15 12:03:00 baophutho.vn Là địa bàn có sông Hồng chảy qua cùng nhiều ao, hồ nuôi trồng thủy sản, xã Cẩm Khê tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em....

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

2026-05-14 08:12:00 baophutho.vn An toàn thực phẩm không chỉ là vấn đề quản lý nhà nước mà còn là mối quan tâm thường trực của toàn xã hội, bởi mỗi bữa ăn an toàn chính là nền...

Mô hình chăn nuôi tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao

2026-05-08 07:56:00 baophutho.vn Những năm gần đây, việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng, bền vững đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét tại nhiều địa...

Xã Cẩm Khê kiểm tra, xử lý bãi rác thải sinh hoạt sau phản ánh của báo chí

2026-05-05 18:05:00 baophutho.vn Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt ở Đồng Lợ tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường, UBND xã Cẩm Khê đã vào cuộc...

Lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo hiệu quả

2026-04-29 08:50:00 baophutho.vn Xác định công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua, Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Cẩm Khê đã...

Công ty TNHH Yi Da Việt Nam: Chi 11 tỷ đồng thưởng cống hiến, tri...

2026-04-28 15:54:00 baophutho.vn Ngày 28/4, Công ty TNHH Yi Da Việt Nam (Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao, xã Cẩm Khê) đã chi trả tiền thưởng cống hiến với tổng số tiền 11 tỷ...

Đón nhận hài cốt liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa

2026-04-20 11:32:00 baophutho.vn Mới đây, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Cẩm Khê cùng gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa...

Kỳ 2: Cần đảm bảo bình đẳng sau ly hôn

2026-03-27 15:17:00 baophutho.vn Từ thực tiễn các vụ án ly hôn trên địa bàn tỉnh cho thấy, để bảo đảm bình đẳng giới một cách thực chất, không chỉ dừng lại ở quy định pháp luật...

Hiệu quả rõ nét từ chuyển đổi số ở Tòa án Nhân dân khu vực 6 - Phú Thọ

2026-03-25 14:32:00 baophutho.vn Trong tiến trình cải cách tư pháp, chuyển đổi số (CĐS) trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Với tinh thần chủ...

Cẩm Khê tăng cường giải tỏa hành lang, bảo đảm an toàn giao thông

2026-03-25 08:36:00 baophutho.vn Từ cuối năm 2025 đến nay, nhằm chỉnh trang đô thị, thiết lập trật tự an toàn giao thông (ATGT), ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường,...

Xã Cẩm Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

2026-03-13 09:17:00 baophutho.vn “Ngày hội non sông” đã cận kề, trên 32.000 cử tri xã Cẩm Khê hân hoan, phấn khởi gửi gắm tâm tư, tình cảm vào những lá phiếu. Bởi những lá...

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 6

2026-03-10 19:25:00 baophutho.vn Chiều 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri các xã: Phú Khê, Tiên Lương,...

Điểm sáng thi đua của ngành Kiểm sát

2026-03-09 08:58:00 baophutho.vn Năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 6 (nằm trên địa bàn xã Cẩm Khê) tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiêu biểu...

­­­­Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu...

2026-03-06 14:49:00 baophutho.vn Sáng 6/3, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại...

Hướng về ngày hội non sông

2026-03-05 15:42:00 baophutho.vn Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bừng lên sắc đỏ của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng...