Xã Cẩm Khê
Điểm tựa cho người lao động

Điểm tựa cho người lao động

baophutho.vn Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc xây dựng môi trường làm việc ổn định, đảm bảo quyền lợi và chăm lo đời sống cho người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH Yi Da Việt Nam, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được đặt lên hàng đầu, trở thành điểm tựa vững chắc để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Đón nhận hài cốt liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa

Đón nhận hài cốt liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa
2026-04-20 11:32:00

baophutho.vn Mới đây, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Cẩm Khê cùng gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa...

Kỳ 2: Cần đảm bảo bình đẳng sau ly hôn

Kỳ 2: Cần đảm bảo bình đẳng sau ly hôn
2026-03-27 15:17:00

baophutho.vn Từ thực tiễn các vụ án ly hôn trên địa bàn tỉnh cho thấy, để bảo đảm bình đẳng giới một cách thực chất, không chỉ dừng lại ở quy định pháp luật...

Xã Cẩm Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

Xã Cẩm Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn
2026-03-13 09:17:00

baophutho.vn “Ngày hội non sông” đã cận kề, trên 32.000 cử tri xã Cẩm Khê hân hoan, phấn khởi gửi gắm tâm tư, tình cảm vào những lá phiếu. Bởi những lá...

Điểm sáng thi đua của ngành Kiểm sát

Điểm sáng thi đua của ngành Kiểm sát
2026-03-09 08:58:00

baophutho.vn Năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 6 (nằm trên địa bàn xã Cẩm Khê) tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiêu biểu...

Hướng về ngày hội non sông

Hướng về ngày hội non sông
2026-03-05 15:42:00

baophutho.vn Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bừng lên sắc đỏ của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng...

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