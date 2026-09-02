baophutho.vn Là địa bàn có sông Hồng chảy qua cùng nhiều ao, hồ nuôi trồng thủy sản, xã Cẩm Khê tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em....
baophutho.vn An toàn thực phẩm không chỉ là vấn đề quản lý nhà nước mà còn là mối quan tâm thường trực của toàn xã hội, bởi mỗi bữa ăn an toàn chính là nền...
baophutho.vn Những năm gần đây, việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng, bền vững đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét tại nhiều địa...
baophutho.vn Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt ở Đồng Lợ tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường, UBND xã Cẩm Khê đã vào cuộc...
baophutho.vn Xác định công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua, Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Cẩm Khê đã...
baophutho.vn Ngày 28/4, Công ty TNHH Yi Da Việt Nam (Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao, xã Cẩm Khê) đã chi trả tiền thưởng cống hiến với tổng số tiền 11 tỷ...
baophutho.vn Mới đây, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Cẩm Khê cùng gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa...
baophutho.vn Từ thực tiễn các vụ án ly hôn trên địa bàn tỉnh cho thấy, để bảo đảm bình đẳng giới một cách thực chất, không chỉ dừng lại ở quy định pháp luật...
baophutho.vn Trong tiến trình cải cách tư pháp, chuyển đổi số (CĐS) trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Với tinh thần chủ...
baophutho.vn Từ cuối năm 2025 đến nay, nhằm chỉnh trang đô thị, thiết lập trật tự an toàn giao thông (ATGT), ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường,...
baophutho.vn “Ngày hội non sông” đã cận kề, trên 32.000 cử tri xã Cẩm Khê hân hoan, phấn khởi gửi gắm tâm tư, tình cảm vào những lá phiếu. Bởi những lá...
baophutho.vn Chiều 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri các xã: Phú Khê, Tiên Lương,...
baophutho.vn Năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 6 (nằm trên địa bàn xã Cẩm Khê) tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiêu biểu...
baophutho.vn Sáng 6/3, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại...
baophutho.vn Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bừng lên sắc đỏ của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng...
baophutho.vn Ngày 4/3, đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH...