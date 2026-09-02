Gần 115 nghìn lượt hội viên, nông dân được tập huấn, đào tạo nghề,...

2025-12-24 09:04:00 baophutho.vn Nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng và tư duy hợp tác cho nông dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện...

Chinh phục bản Mừng

2025-12-14 12:58:00 baophutho.vn Chương trình chạy giao lưu “Cao Phong Trail 2025 - Sắc cam chinh phục đỉnh cao bản Mừng” là một trong những điểm nhấn trong các hoạt động tại...

Hơn 800 học sinh Cao Phong sôi nổi tham gia chương trình giáo dục...

2025-12-10 08:05:00 baophutho.vn Sáng tạo – trực quan – giàu ý nghĩa, chương trình “Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn năm học 2025 – 2026” do Trường Tiểu...

Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với nông nghiệp

2025-12-06 06:00:00 baophutho.vn Vườn cam Cao Phong chín vàng hay nông trại nho mẫu đơn Lương Sơn chi chít chùm quả... là những điểm đến hấp dẫn, có sức hút riêng đối với khách...

Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

2025-12-02 07:12:00 baophutho.vn Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) giữ vai trò quan trọng trong việc huy động sức mạnh của toàn xã hội tham...

Trải nghiệm giữa sắc cam Cao Phong rực rỡ

2025-11-30 14:56:00 baophutho.vn Vùng đất Cao Phong trù phú không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn được biết đến là “thủ phủ” của những vườn cam chín...

Mùa vàng Cao Phong

2025-11-22 07:23:00 baophutho.vn Mùa cam chín đang nhuộm vàng các khu vườn ở Cao Phong, mở ra khung cảnh rộn ràng của vụ thu hoạch và đón du khách tìm về trải...

Xã Cao Phong ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh...

2025-10-03 10:56:00 baophutho.vn Sáng 3/10, Ban An toàn giao thông xã Cao Phong tổ chức Lễ phát động ra quân “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường” trên địa bàn xã.

Sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa

2025-09-30 11:49:00 baophutho.vn Những năm gần đây, tỉnh đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong việc tái cơ cấu nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa, gắn...