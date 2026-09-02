Xã Cao Phong
Xã Cao Phong chủ động ứng phó thiên tai từ sớm, từ xa

Xã Cao Phong chủ động ứng phó thiên tai từ sớm, từ xa

baophutho.vn Trước dự báo mùa mưa bão năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp, xã Cao Phong đang gấp rút triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với thiên tai. Để không bị bất ngờ trước mọi tình huống, địa phương đã tập trung rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và vật tư, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chinh phục bản Mừng

Chinh phục bản Mừng
2025-12-14 12:58:00

baophutho.vn Chương trình chạy giao lưu “Cao Phong Trail 2025 - Sắc cam chinh phục đỉnh cao bản Mừng” là một trong những điểm nhấn trong các hoạt động tại...

Trải nghiệm giữa sắc cam Cao Phong rực rỡ

Trải nghiệm giữa sắc cam Cao Phong rực rỡ
2025-11-30 14:56:00

baophutho.vn Vùng đất Cao Phong trù phú không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn được biết đến là “thủ phủ” của những vườn cam chín...

Mùa vàng Cao Phong

Mùa vàng Cao Phong
2025-11-22 07:23:00

baophutho.vn Mùa cam chín đang nhuộm vàng các khu vườn ở Cao Phong, mở ra khung cảnh rộn ràng của vụ thu hoạch và đón du khách tìm về trải...

Sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa

Sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa
2025-09-30 11:49:00

baophutho.vn Những năm gần đây, tỉnh đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong việc tái cơ cấu nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa, gắn...

Thơ mộng bản Mừng

Thơ mộng bản Mừng
2025-09-23 08:55:00

baophutho.vn Những ngày thu cuối tháng 9 tại xóm Mừng, xã Cao Phong, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên những thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Nằm ở độ...

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