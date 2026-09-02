Xã Cao Sơn
Phát huy vai trò người có uy tín

Phát huy vai trò người có uy tín

baophutho.vn Tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 2.100 người có uy tín (NCUT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ được ví như những “cây đại thụ” tỏa bóng mát, gắn kết cộng đồng bằng trách nhiệm, sự tận tâm và tiếng nói được bà con tin tưởng. Không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, họ còn tiên phong trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những đóng góp bền bỉ của NCUT góp phần quan trọng vào sự đổi thay các vùng miền núi.

Khám phá du lịch cộng đồng bản Sưng

Khám phá du lịch cộng đồng bản Sưng
2026-01-14 09:57:00

baophutho.vn Vượt qua cung đường khúc khuỷu với phía trước là dãy núi Biều hùng vĩ, du khách dừng chân giữa hoang sơ bản Sưng, xã Cao Sơn. Nơi đây lưu giữ...

Ngày hội Mừng cơm mới xã Cao Sơn

Ngày hội Mừng cơm mới xã Cao Sơn
2025-12-27 11:30:00

baophutho.vn Ngày 27/12, trong không khí phấn khởi của mùa thu hoạch bội thu, xã Cao Sơn tổ chức Ngày hội Mừng cơm mới năm 2025. Đây là nghi lễ truyền thống...

Các xã vùng cao sẵn sàng cho ngày hội lớn

Các xã vùng cao sẵn sàng cho ngày hội lớn
2025-09-16 09:20:00

baophutho.vn Trong những ngày thu tháng 9, tại các xã vùng cao, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I,...

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