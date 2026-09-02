Tặng quà cho học sinh vùng khó khăn xã Cao Sơn

2026-01-29 18:31:00 baophutho.vn Ngày 29/1, thực hiện Chương trình “Tình nguyện mùa đông 2025 - Xuân tình nguyện 2026”, Chi đoàn Thanh niên phối hợp với Chi hội Phụ nữ Công an...

Khám phá du lịch cộng đồng bản Sưng

2026-01-14 09:57:00 baophutho.vn Vượt qua cung đường khúc khuỷu với phía trước là dãy núi Biều hùng vĩ, du khách dừng chân giữa hoang sơ bản Sưng, xã Cao Sơn. Nơi đây lưu giữ...

Đảng bộ xã Cao Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

2026-01-08 08:15:00 baophutho.vn Sau sáp nhập, xã Cao Sơn có diện tích tự nhiên là 124,928km2, dân số 8.864 người. Xã có 17/17 thôn thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc...

Đặc sắc văn hóa Tày, gắn kết cộng đồng xã Cao Sơn

2025-12-29 07:38:00 baophutho.vn Cuối năm, khi những đợt gió mùa đông bắc tràn về mang theo cái rét se sắt của vùng cao, núi rừng các xóm Cò Phầy, Diều Luông, Diều Nọi (xã Cao...

Ngày hội Mừng cơm mới xã Cao Sơn

2025-12-27 11:30:00 baophutho.vn Ngày 27/12, trong không khí phấn khởi của mùa thu hoạch bội thu, xã Cao Sơn tổ chức Ngày hội Mừng cơm mới năm 2025. Đây là nghi lễ truyền thống...

Trao 103 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10

2025-12-02 07:39:00 baophutho.vn Ngày 1/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi cơn bão số 10 tại 2 xã...

Những mái nhà mới - Điểm tựa vững chắc cho tương lai

2025-11-27 07:32:00 baophutho.vn Những ngôi nhà xiêu vẹo, mái lá rách nát từng khiến người dân bất an mỗi mùa mưa bão nay đã được thay thế bằng những căn nhà kiên cố, nền lát...

Tỉnh lộ 433 bị “cắt đứt”, hàng nghìn hộ dân mong mỏi sớm thông xe

2025-11-17 13:06:00 baophutho.vn Hậu quả của các cơn bão số 10 và 11 đã gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 433. Đặc biệt, đoạn Km 24+800 (đỉnh suối Láo), xã Cao...

Sở Dân tộc và Tôn giáo làm việc với UBND các xã Đà Bắc, Cao Sơn,...

2025-09-22 10:07:00 baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng 22/9, Đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG) do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường...