Chuyển đổi số tạo đà phát triển ở xã Chân Mộng

2026-05-19 09:24:00 baophutho.vn Sau sáp nhập từ 3 xã cũ là Hùng Long, Chân Mộng và Yên Kiện, xã Chân Mộng đứng trước không ít khó khăn về địa bàn rộng, hạ tầng chưa đồng bộ và...

Giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Phù Ninh, Xuân Lũng, Chân Mộng

2026-05-13 14:07:00 baophutho.vn Ngày 13/5, Đoàn giám sát số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy...

Vải chín sớm Hùng Long sản lượng giảm, giá ổn định

2026-05-10 07:31:00 baophutho.vn Vải chín sớm Hùng Long - đặc sản nổi tiếng của xã Chân Mộng đang bước vào vụ thu hoạch. Năm nay, do thời tiết bất lợi trong giai đoạn ra hoa,...

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Chân Mộng lần thứ I

2026-04-19 11:50:00 baophutho.vn Sáng 19/4, xã Chân Mộng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026 trong không khí sôi nổi, phấn khởi.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chân Mộng

2026-03-10 15:41:00 baophutho.vn Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri tại...

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Chân Mộng - Niềm tin và khát vọng”

2026-02-11 08:00:00 baophutho.vn Tối 11/2, xã Chân Mộng tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Chân Mộng - Niềm tin và khát vọng” thu hút đông đảo cán bộ, đảng...

Ngọt thơm trái bưởi Vân Đồn

2026-02-07 13:14:00 baophutho.vn Khu Vân Đồn, xã Chân Mộng được thiên nhiên ưu đãi với vùng đất phù sa ven sông Lô màu mỡ, khí hậu ôn hòa, phù hợp cho cây ăn quả phát triển....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc làm việc tại các xã khu vực...

2025-12-18 17:23:00 baophutho.vn Ngày 18/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc tại các...

Ươm mầm “ý thức xanh”

2025-11-04 08:56:00 baophutho.vn Trồng thêm một chậu cây, nhặt thêm một mẩu rác hay khéo léo tái chế chai nhựa thành chậu hoa nhỏ... Những việc làm nhỏ bé ấy không chỉ góp phần...

Công an xã Chân Mộng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

2025-10-21 17:34:00 baophutho.vn “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” – lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành kim chỉ nam cho cán bộ, chiến sĩ Công...

Hái lá ra tiền

2025-10-02 14:56:00 baophutho.vn Cây mai, cây diễn vốn gắn liền với đời sống của người dân Tây Bắc nói chung, Phú Thọ nói riêng. Tuy nhiên, khác với nhiều địa phương trồng mai,...

Sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa

2025-09-30 11:49:00 baophutho.vn Những năm gần đây, tỉnh đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong việc tái cơ cấu nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa, gắn...