Xã Chân Mộng
Chủ động nguồn giống, vật tư cho vụ Mùa

Chủ động nguồn giống, vật tư cho vụ Mùa

baophutho.vn Sau khi hoàn thành thu hoạch vụ Xuân, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị sản xuất vụ Mùa năm 2026. Trong đó, việc chủ động nguồn giống cây trồng, vật tư nông nghiệp được xác định là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, ngành chuyên môn cùng các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, nguồn giống và vật tư phục vụ sản xuất cơ bản được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân bước vào vụ mới đúng khung thời vụ.

Ngọt thơm trái bưởi Vân Đồn

Ngọt thơm trái bưởi Vân Đồn
2026-02-07 13:14:00

baophutho.vn Khu Vân Đồn, xã Chân Mộng được thiên nhiên ưu đãi với vùng đất phù sa ven sông Lô màu mỡ, khí hậu ôn hòa, phù hợp cho cây ăn quả phát triển....

Ươm mầm “ý thức xanh”

Ươm mầm “ý thức xanh”
2025-11-04 08:56:00

baophutho.vn Trồng thêm một chậu cây, nhặt thêm một mẩu rác hay khéo léo tái chế chai nhựa thành chậu hoa nhỏ... Những việc làm nhỏ bé ấy không chỉ góp phần...

Hái lá ra tiền

Hái lá ra tiền
2025-10-02 14:56:00

baophutho.vn Cây mai, cây diễn vốn gắn liền với đời sống của người dân Tây Bắc nói chung, Phú Thọ nói riêng. Tuy nhiên, khác với nhiều địa phương trồng mai,...

Sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa

Sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa
2025-09-30 11:49:00

baophutho.vn Những năm gần đây, tỉnh đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong việc tái cơ cấu nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa, gắn...

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