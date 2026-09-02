Chí Đám chủ động “tăng tốc” ôn thi vào lớp 10

2026-03-24 11:26:00 baophutho.vn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 đang đến gần. Tại xã Chí Đám, các trường THCS đã chủ động triển khai công tác ôn tập từ...

Chí Đám tập trung cao điểm cho công tác bầu cử

2026-03-11 09:35:00 baophutho.vn Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan...

Sáng ngời tình quân dân trên quê hương Chí Đám

2025-12-21 17:18:00 baophutho.vn Những tuyến đường được chỉnh trang khang trang, những ngôi nhà chính sách được sửa chữa kịp thời, nhiều công trình dân sinh mang đậm dấu ấn “Bộ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc làm việc tại các xã khu vực...

2025-12-18 17:23:00 baophutho.vn Ngày 18/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc tại các...

Nối lại cẳng chân đứt rời - kỳ tích tại tuyến cơ sở

2025-12-18 10:31:00 baophutho.vn Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám) tiếp nhận người bệnh N.N.L (33 tuổi) trong tình trạng đứt rời hoàn toàn 1/3 dưới cẳng chân...

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đón nhận chứng chỉ...

2025-12-08 16:09:00 baophutho.vn Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tổ chức Lễ đón nhận Chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 dành cho Khoa Xét nghiệm.

Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

2025-12-02 07:12:00 baophutho.vn Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) giữ vai trò quan trọng trong việc huy động sức mạnh của toàn xã hội tham...

Bưởi Sửu Chí Đám - Tinh túy từ phù sa cổ bên dòng Lô giang

2025-11-17 15:37:00 baophutho.vn Chẳng ai còn nhớ giống bưởi Sửu có mặt ở Chí Đám từ bao giờ. Nhưng ở mảnh đất ven sông Lô này, từ thuở xa xưa, bưởi Sửu từng là sản vật tiến...

Sức trẻ trong những lá đơn tình nguyện

2025-09-25 10:42:00 baophutho.vn Đỗ Hoàng Vân Linh vừa tròn 18 tuổi, đoàn viên chi đoàn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám và cũng là nữ đoàn viên duy nhất của xã viết đơn tình nguyện...

Ngọt, thơm mùa bưởi

2025-09-23 14:20:00 baophutho.vn Sông Lô, sông Chảy hiền hòa uốn lượn như ôm trọn lấy những nương đồi, mảnh vườn trồng bưởi đang độ trĩu quả, thơm hương. Dù không còn gắn với...