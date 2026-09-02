Xã Chí Đám
Chuẩn hóa vùng trồng, nâng sức cạnh tranh nông sản

Chuẩn hóa vùng trồng, nâng sức cạnh tranh nông sản

baophutho.vn Việc xây dựng, chuẩn hóa và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển nền nông nghiệp an toàn, minh bạch và hiện đại. Không chỉ tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, mã số vùng trồng còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản.

Sức trẻ trong những lá đơn tình nguyện

Sức trẻ trong những lá đơn tình nguyện
2025-09-25 10:42:00

baophutho.vn Đỗ Hoàng Vân Linh vừa tròn 18 tuổi, đoàn viên chi đoàn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám và cũng là nữ đoàn viên duy nhất của xã viết đơn tình nguyện...

Ngọt, thơm mùa bưởi

Ngọt, thơm mùa bưởi
2025-09-23 14:20:00

baophutho.vn Sông Lô, sông Chảy hiền hòa uốn lượn như ôm trọn lấy những nương đồi, mảnh vườn trồng bưởi đang độ trĩu quả, thơm hương. Dù không còn gắn với...

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