baophutho.vn Với chủ đề “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” và tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, ngày 19/4, lễ khai mạc Đại hội Thể dục...
Ngày 27/3, HĐND xã Chí Tiên khóa XXVI tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn tổ chức bộ máy và thông qua một số nội dung quan trọng theo luật định. Dự kỳ họp có...
baophutho.vn Những ngày này, không khí lễ hội đã bắt đầu hiện rõ quanh khu vực Đền Du Yến (xã Chí Tiên). Trên các tuyến đường dẫn về di tích, cờ Đảng, cờ Tổ...
baophutho.vn Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống luôn là "phép thử" với năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở. Ở xã Chí Tiên, "phép thử" ấy được bắt đầu...
baophutho.vn Chiều 28/1, đoàn công tác do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lấy nước đợt 2...
baophutho.vn Chiều 25/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã đến thăm, làm...
baophutho.vn Ngày 21/11, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Đông Thành, Chí Tiên, Liên...
baophutho.vn Ngày 10/11, Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tới dự và chung vui Ngày hội đại đoàn...
baophutho.vn Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ...
baophutho.vn Với mục tiêu không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chí Tiên đã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” - một mô hình nhân...
baophutho.vn Ngày 13/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chí Tiên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng...