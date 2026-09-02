Xã Chí Tiên
Khơi thông dòng vốn đầu tư công: Khi lòng dân hòa cùng ý Đảng

Khơi thông dòng vốn đầu tư công: Khi lòng dân hòa cùng ý Đảng

baophutho.vn Giải ngân vốn đầu tư công luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, giúp hoàn thiện đồng bộ hạ tầng cơ sở và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế tại một số địa phương cho thấy, ở đâu có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, sự điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân thì ở đó, dòng vốn được khơi thông, các công trình về đích đúng tiến độ và sớm phát huy hiệu quả đầu tư, mang lại diện mạo mới cho các vùng quê.

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