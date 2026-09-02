Trên 200 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã Chí...

2026-04-19 11:58:00 baophutho.vn Với chủ đề “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” và tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, ngày 19/4, lễ khai mạc Đại hội Thể dục...

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND xã Chí Tiên khóa XXVI, nhiệm kỳ 2026-2031

2026-03-27 14:36:00 Ngày 27/3, HĐND xã Chí Tiên khóa XXVI tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn tổ chức bộ máy và thông qua một số nội dung quan trọng theo luật định. Dự kỳ họp có...

Đền Du Yến vào hội - Giữ mạch thiêng giữa nhịp sống hôm nay

2026-02-27 07:34:00 baophutho.vn Những ngày này, không khí lễ hội đã bắt đầu hiện rõ quanh khu vực Đền Du Yến (xã Chí Tiên). Trên các tuyến đường dẫn về di tích, cờ Đảng, cờ Tổ...

Chí Tiên tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

2026-02-10 07:08:00 baophutho.vn Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống luôn là "phép thử" với năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở. Ở xã Chí Tiên, "phép thử" ấy được bắt đầu...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra lấy nước đợt 2 phục...

2026-01-28 17:18:00 baophutho.vn Chiều 28/1, đoàn công tác do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lấy nước đợt 2...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm, làm việc với 6 xã

2025-12-25 15:19:00 baophutho.vn Chiều 25/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã đến thăm, làm...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang làm việc với Ban...

2025-11-21 18:42:00 baophutho.vn Ngày 21/11, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Đông Thành, Chí Tiên, Liên...

Ngày hội đại đoàn kết tại khu 8 Sơn Cương, xã Chí Tiên

2025-11-10 16:05:00 baophutho.vn Ngày 10/11, Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tới dự và chung vui Ngày hội đại đoàn...

Phú Thọ hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030

2025-11-04 13:29:00 baophutho.vn Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ...

Lan tỏa yêu thương từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” ở xã Chí Tiên

2025-10-24 09:48:00 baophutho.vn Với mục tiêu không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chí Tiên đã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” - một mô hình nhân...