baophutho.vn Khắp các cung đường dẫn về những bản làng vùng ven lòng hồ sông Đà như được thay áo mới bởi sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa và biểu ngữ. Người dân hồ...
baophutho.vn Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3/2026, là sự...
baophutho.vn Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Đà Bắc đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng cán bộ, đảng viên; tập trung sắp xếp...
baophutho.vn Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động, sản xuất diễn ra khẩn trương, sôi nổi tại khắp các cánh đồng trên địa bàn...
baophutho.vn Ngày 31/1, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam phối hợp với NHCSXH Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao quà Tết...
baophutho.vn Sau hơn hai năm triển khai, dự án “Cải tạo, nâng cấp đường Hòa Bình - Toàn Sơn” (đoạn nối phường Tân Hòa với xã Đà Bắc) đang chậm tiến độ do...
baophutho.vn Mô hình ứng dụng đồng bộ công nghệ số trong sản xuất rau quả an toàn theo VietGAP tại xã Đà Bắc do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển...
baophutho.vn Nằm nép mình bên dòng sông Đà hùng vĩ, thơ mộng, các xã của huyện vùng cao Đà Bắc (cũ) đang chuyển mình mạnh mẽ, biến những tiềm năng thiên...
baophutho.vn Chỉ còn gần một tháng nữa bước vào vụ đào Tết, các nhà vườn ở xã vùng cao Đà Bắc đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị những gốc đào đẹp nhất đưa ra...
baophutho.vn Nép mình bên Vịnh Hiền Lương hùng vĩ, giữa mây ngàn và lòng hồ sông Đà xanh thẳm, homestay Sánh Thuấn của chàng trai trẻ Đinh Văn Sánh (sinh...
baophutho.vn Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 16/12, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đường Cao...
baophutho.vn Chúng tôi đến Đà Bắc trong một sáng cuối năm khi sương còn phủ mềm trên những con dốc. Giữa không gian ấy, bà con kể về căn nhà mới dựng, đoạn...
baophutho.vn Thông tin từ Công an xã Đà Bắc, đơn vị vừa giúp một cụ ông đi lạc về với gia đình tại tỉnh Lào Cai.
baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng 22/9, Đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG) do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường...
baophutho.vn Sau sáp nhập, xã Đà Bắc đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông nối dài, mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc phát...
baophutho.vn Trong những ngày thu tháng 9, tại các xã vùng cao, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I,...