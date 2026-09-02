Đón ngày hội lớn bên dòng Đà Giang

2026-03-12 21:45:00 baophutho.vn Khắp các cung đường dẫn về những bản làng vùng ven lòng hồ sông Đà như được thay áo mới bởi sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa và biểu ngữ. Người dân hồ...

Đà Bắc sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

2026-03-09 15:08:00 baophutho.vn Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3/2026, là sự...

Kinh nghiệm xây dựng Đảng vững mạnh ở Đà Bắc

2026-03-08 14:19:00 baophutho.vn Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Đà Bắc đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng cán bộ, đảng viên; tập trung sắp xếp...

Rộn ràng khí thế lao động sản xuất nông nghiệp đầu Xuân mới

2026-02-25 14:12:00 baophutho.vn Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động, sản xuất diễn ra khẩn trương, sôi nổi tại khắp các cánh đồng trên địa bàn...

Trao 250 suất quà Tết tặng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính...

2026-01-31 21:28:00 baophutho.vn Ngày 31/1, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam phối hợp với NHCSXH Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao quà Tết...

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hòa Bình - Toàn Sơn

2026-01-24 10:57:00 baophutho.vn Sau hơn hai năm triển khai, dự án “Cải tạo, nâng cấp đường Hòa Bình - Toàn Sơn” (đoạn nối phường Tân Hòa với xã Đà Bắc) đang chậm tiến độ do...

Mô hình rau VietGAP ứng dụng công nghệ số: Bước đi mới của nông...

2026-01-24 09:48:00 baophutho.vn Mô hình ứng dụng đồng bộ công nghệ số trong sản xuất rau quả an toàn theo VietGAP tại xã Đà Bắc do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển...

Hướng phát triển du lịch cộng đồng Đà Bắc bền vững

2026-01-15 14:03:00 baophutho.vn Nằm nép mình bên dòng sông Đà hùng vĩ, thơ mộng, các xã của huyện vùng cao Đà Bắc (cũ) đang chuyển mình mạnh mẽ, biến những tiềm năng thiên...

Vùng cao Đà Bắc tất bật chuẩn bị vụ đào Tết

2026-01-08 06:57:00 baophutho.vn Chỉ còn gần một tháng nữa bước vào vụ đào Tết, các nhà vườn ở xã vùng cao Đà Bắc đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị những gốc đào đẹp nhất đưa ra...

Chàng trai Mường và khát vọng giữ hồn bản bên Vịnh Hiền Lương

2025-12-27 07:38:00 baophutho.vn Nép mình bên Vịnh Hiền Lương hùng vĩ, giữa mây ngàn và lòng hồ sông Đà xanh thẳm, homestay Sánh Thuấn của chàng trai trẻ Đinh Văn Sánh (sinh...

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy kiểm tra dự án đường Cao tốc Hòa...

2025-12-16 16:49:00 baophutho.vn Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 16/12, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đường Cao...

Đà Bắc - Chạm vào nhận thức để giảm nghèo

2025-12-05 14:57:00 baophutho.vn Chúng tôi đến Đà Bắc trong một sáng cuối năm khi sương còn phủ mềm trên những con dốc. Giữa không gian ấy, bà con kể về căn nhà mới dựng, đoạn...

Công an xã Đà Bắc giúp cụ ông đi lạc về với gia đình

2025-09-29 22:51:00 baophutho.vn Thông tin từ Công an xã Đà Bắc, đơn vị vừa giúp một cụ ông đi lạc về với gia đình tại tỉnh Lào Cai.

Sở Dân tộc và Tôn giáo làm việc với UBND các xã Đà Bắc, Cao Sơn,...

2025-09-22 10:07:00 baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng 22/9, Đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG) do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường...

Vốn ưu đãi tiếp sức cho hộ nghèo vươn lên

2025-09-18 08:43:00 baophutho.vn Sau sáp nhập, xã Đà Bắc đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông nối dài, mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc phát...