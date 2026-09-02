Xã Đà Bắc
Nguy cơ rủi ro bủa vây tỉnh lộ 433 mùa mưa bão

Nguy cơ rủi ro bủa vây tỉnh lộ 433 mùa mưa bão

baophutho.vn Tỉnh lộ 433 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hòa Bình với các xã vùng cao như Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn... Với chiều dài gần 90 km, tuyến đường đi qua địa hình đồi núi phức tạp, thường xuyên chịu tác động của mưa lớn kéo dài nên luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Đón ngày hội lớn bên dòng Đà Giang

Đón ngày hội lớn bên dòng Đà Giang
2026-03-12 21:45:00

baophutho.vn Khắp các cung đường dẫn về những bản làng vùng ven lòng hồ sông Đà như được thay áo mới bởi sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa và biểu ngữ. Người dân hồ...

Đà Bắc sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Đà Bắc sẵn sàng cho ngày hội toàn dân
2026-03-09 15:08:00

baophutho.vn Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3/2026, là sự...

Vốn ưu đãi tiếp sức cho hộ nghèo vươn lên

Vốn ưu đãi tiếp sức cho hộ nghèo vươn lên
2025-09-18 08:43:00

baophutho.vn Sau sáp nhập, xã Đà Bắc đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông nối dài, mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc phát...

Các xã vùng cao sẵn sàng cho ngày hội lớn

Các xã vùng cao sẵn sàng cho ngày hội lớn
2025-09-16 09:20:00

baophutho.vn Trong những ngày thu tháng 9, tại các xã vùng cao, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I,...

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