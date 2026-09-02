Xã Đồng Lương
Bế mạc diễn tập điểm tác chiến xã Đồng Lương trong khu vực phòng thủ năm 2026

Bế mạc diễn tập điểm tác chiến xã Đồng Lương trong khu vực phòng thủ năm 2026

baophutho.vn Ngày 7/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tiếp tục tổ chức diễn tập điểm tác chiến trong khu vực phòng thủ phần thực binh bắn đạn thật với đề mục: Lực lượng vũ trang xã Đồng Lương tiến công địch lâm thời phòng ngự ở địa hình rừng núi và bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.

Đổi thay ở làng chè Đá Hen

Đổi thay ở làng chè Đá Hen
2026-03-16 17:05:00

baophutho.vn Thương hiệu chè Đá Hen không chỉ nổi tiếng ở Phú Thọ mà còn được biết đến trong cả nước. Kể từ khi thành lập, Ban Giám đốc HTX Sản xuất và chế...

Đình Cả - Biểu tượng văn hóa truyền thống

Đình Cả - Biểu tượng văn hóa truyền thống
2026-03-15 14:03:00

baophutho.vn Giữa vùng đất trung du, Đình Cả, xã Đồng Lương từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh gắn bó với đời sống của bao thế hệ người dân nơi...

Ngày hội trên đất chiến khu

Ngày hội trên đất chiến khu
2026-03-07 15:54:00

baophutho.vn Xã Đồng Lương - nơi hai dòng sông Hồng và sông Bứa giao hòa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Chính nơi đây đã ra đời Chiến khu Vạn...

Sắc Xuân sản vật OCOP Đất Tổ

Sắc Xuân sản vật OCOP Đất Tổ
2026-02-14 08:20:00

baophutho.vn Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi tiết trời se lạnh và sắc Xuân bắt đầu hiện rõ trên từng con phố, làng quê, không khí chuẩn bị đón năm mới ở...

Những phú nông “ăn cơm đứng”

Những phú nông “ăn cơm đứng”
2025-10-23 15:09:00

baophutho.vn “Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”, lời đúc kết của cổ nhân đã phần nào nói lên sự vất vả, tất bật của những người nuôi tằm từ ngàn...

Triển vọng nghề nuôi tằm ở xã Đồng Lương

Triển vọng nghề nuôi tằm ở xã Đồng Lương
2025-09-15 06:35:00

baophutho.vn Từ bao đời nay, nghề nuôi tằm đã gắn bó mật thiết với đời sống người dân không chỉ như một kế sinh nhai mà còn là một phần của di sản văn hóa...

Xem thêm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long