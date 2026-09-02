Đổi thay ở làng chè Đá Hen

2026-03-16 17:05:00 baophutho.vn Thương hiệu chè Đá Hen không chỉ nổi tiếng ở Phú Thọ mà còn được biết đến trong cả nước. Kể từ khi thành lập, Ban Giám đốc HTX Sản xuất và chế...

Đình Cả - Biểu tượng văn hóa truyền thống

2026-03-15 14:03:00 baophutho.vn Giữa vùng đất trung du, Đình Cả, xã Đồng Lương từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh gắn bó với đời sống của bao thế hệ người dân nơi...

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 6

2026-03-10 19:25:00 baophutho.vn Chiều 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri các xã: Phú Khê, Tiên Lương,...

Ngày hội trên đất chiến khu

2026-03-07 15:54:00 baophutho.vn Xã Đồng Lương - nơi hai dòng sông Hồng và sông Bứa giao hòa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Chính nơi đây đã ra đời Chiến khu Vạn...

Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp và hợp tác xã

2026-03-06 12:15:00 baophutho.vn Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế số, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yếu tố sống...

Sắc Xuân sản vật OCOP Đất Tổ

2026-02-14 08:20:00 baophutho.vn Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi tiết trời se lạnh và sắc Xuân bắt đầu hiện rõ trên từng con phố, làng quê, không khí chuẩn bị đón năm mới ở...

Những phú nông “ăn cơm đứng”

2025-10-23 15:09:00 baophutho.vn “Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”, lời đúc kết của cổ nhân đã phần nào nói lên sự vất vả, tất bật của những người nuôi tằm từ ngàn...

Giải pháp thiết thực giảm chênh lệch chất lượng dạy và học

2025-09-27 07:12:00 baophutho.vn Chủ trương xây dựng một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và...

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá

2025-09-22 14:29:00 baophutho.vn Đồng Lương được sáp nhập từ 3 xã Đồng Lương, Điêu Lương và Yên Dưỡng. Với quyết tâm chính trị cao, ngay sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã đã đề ra...