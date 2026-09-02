Xã Hạ Hòa
Xã Hạ Hòa kiên quyết không để chậm trễ thủ tục hành chính của người dân

Xã Hạ Hòa kiên quyết không để chậm trễ thủ tục hành chính của người dân

baophutho.vn Với tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn đạt cao, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Hòa đang khẳng định hiệu quả của mô hình hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đã góp phần đưa Hạ Hòa trở thành điểm sáng trong giải quyết TTHC, tạo sự hài lòng và niềm tin của người dân.

Hạ Hòa rộn ràng hướng về ngày hội lớn

Hạ Hòa rộn ràng hướng về ngày hội lớn
2026-03-04 09:18:00

baophutho.vn Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao độ, xã Hạ Hòa đã và đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và...

Điểm sáng làm theo Bác

Điểm sáng làm theo Bác
2025-12-30 10:35:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước...

“Cháy” dịch vụ mùa cưới

“Cháy” dịch vụ mùa cưới
2025-12-13 00:57:00

baophutho.vn Thời điểm cuối năm cũng là lúc thị trường cưới hỏi bước vào cao điểm, kéo theo hàng loạt dịch vụ đồng loạt “cháy” lịch. Nhiều cơ sở cung cấp...

Ngày hội tư vấn việc làm xã Hạ Hòa

Ngày hội tư vấn việc làm xã Hạ Hòa
2025-12-07 06:54:00

baophutho.vn Sáng 6/12, tại Trường THPT Hạ Hòa, UBND xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm – định hướng nghề nghiệp năm 2025 cho học sinh THPT và người...

Phú Thọ “lên đèn” sớm mùa Giáng sinh

Phú Thọ “lên đèn” sớm mùa Giáng sinh
2025-11-30 15:33:00

baophutho.vn Dù mới bước vào những ngày đầu tháng 12, nhưng không khí Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều quán cà phê trên địa bàn tỉnh. Trong không gian ngập...

“Huyện nhà” mãi là một phần ký ức

“Huyện nhà” mãi là một phần ký ức
2025-06-30 16:26:00

baophutho.vn Chỉ còn ít giờ nữa của ngày hôm nay - ngày 30/6/2025, hoạt động cấp huyện chính thức kết thúc “sứ mệnh” của mình và chính quyền địa phương 2...

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