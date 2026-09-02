Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội...

2026-03-05 15:36:00 baophutho.vn Ngày 5/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Phú...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh dự lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ...

2026-03-04 10:16:00 baophutho.vn Sáng 4/3, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự lễ giao nhận quân, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại Điểm giao nhận quân số...

Hạ Hòa rộn ràng hướng về ngày hội lớn

2026-03-04 09:18:00 baophutho.vn Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao độ, xã Hạ Hòa đã và đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và...

Hạ Hòa tập trung thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển

2026-01-18 07:40:00 baophutho.vn Thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà xã Hạ Hòa tập trung triển...

Petrovietnam hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng thực hiện các hoạt động chăm...

2026-01-16 12:03:00 baophutho.vn Ngày 16/1, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp - Năng...

Khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM chuẩn quốc tế tại Trường...

2026-01-10 16:57:00 baophutho.vn Chiều 10/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty thăm dò...

Điểm sáng làm theo Bác

2025-12-30 10:35:00 baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước...

“Cháy” dịch vụ mùa cưới

2025-12-13 00:57:00 baophutho.vn Thời điểm cuối năm cũng là lúc thị trường cưới hỏi bước vào cao điểm, kéo theo hàng loạt dịch vụ đồng loạt “cháy” lịch. Nhiều cơ sở cung cấp...

Ngày hội tư vấn việc làm xã Hạ Hòa

2025-12-07 06:54:00 baophutho.vn Sáng 6/12, tại Trường THPT Hạ Hòa, UBND xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm – định hướng nghề nghiệp năm 2025 cho học sinh THPT và người...

Phú Thọ “lên đèn” sớm mùa Giáng sinh

2025-11-30 15:33:00 baophutho.vn Dù mới bước vào những ngày đầu tháng 12, nhưng không khí Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều quán cà phê trên địa bàn tỉnh. Trong không gian ngập...

Bước chân người trẻ trên hành trình “số hóa”

2025-09-22 10:14:00 baophutho.vn Trước yêu cầu của thời đại số, tuổi trẻ Đất Tổ đã chủ động phát huy vai trò tiên phong, thể hiện sức trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo trên mọi...

Tăng cường giáo dục pháp luật về TTATGT năm học 2025-2026

2025-09-20 09:59:00 baophutho.vn Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, để nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT, thực hiện tốt văn hóa...

Người gây dựng thương hiệu nấm đông trùng hạ thảo

2025-07-31 15:33:00 baophutho.vn Chưa từng được đào tạo bài bản về ngành công nghệ sinh học, nhưng anh Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1981, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công...

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiền Lương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

2025-07-29 10:40:00 baophutho.vn Ngày 29/7/2025, Đảng bộ xã Hiền Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh...