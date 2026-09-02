baophutho.vn Ngày 5/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Phú...
baophutho.vn Sáng 4/3, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự lễ giao nhận quân, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại Điểm giao nhận quân số...
baophutho.vn Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao độ, xã Hạ Hòa đã và đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và...
baophutho.vn Thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà xã Hạ Hòa tập trung triển...
baophutho.vn Ngày 16/1, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp - Năng...
baophutho.vn Chiều 10/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty thăm dò...
baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước...
baophutho.vn Thời điểm cuối năm cũng là lúc thị trường cưới hỏi bước vào cao điểm, kéo theo hàng loạt dịch vụ đồng loạt “cháy” lịch. Nhiều cơ sở cung cấp...
baophutho.vn Sáng 6/12, tại Trường THPT Hạ Hòa, UBND xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm – định hướng nghề nghiệp năm 2025 cho học sinh THPT và người...
baophutho.vn Dù mới bước vào những ngày đầu tháng 12, nhưng không khí Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều quán cà phê trên địa bàn tỉnh. Trong không gian ngập...
baophutho.vn Ngày trở về...
baophutho.vn Trước yêu cầu của thời đại số, tuổi trẻ Đất Tổ đã chủ động phát huy vai trò tiên phong, thể hiện sức trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo trên mọi...
baophutho.vn Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, để nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT, thực hiện tốt văn hóa...
baophutho.vn Chưa từng được đào tạo bài bản về ngành công nghệ sinh học, nhưng anh Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1981, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công...
baophutho.vn Ngày 29/7/2025, Đảng bộ xã Hiền Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh...
baophutho.vn Chỉ còn ít giờ nữa của ngày hôm nay - ngày 30/6/2025, hoạt động cấp huyện chính thức kết thúc “sứ mệnh” của mình và chính quyền địa phương 2...