Xã Hiền Lương
Hiền Lương số hóa từ cơ sở với Zalo Mini App

Hiền Lương số hóa từ cơ sở với Zalo Mini App

baophutho.vn Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ ngay từ cấp cơ sở, xã Hiền Lương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Trong đó, việc đưa vào vận hành Zalo Mini App “Xã Hiền Lương Số” được xác định là bước đi thiết thực, góp phần đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thúc đẩy xây dựng chính quyền số từ cơ sở.

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