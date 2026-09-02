baophutho.vn Ngày 30/3, HĐND xã Hiền Lương khóa III tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và thông qua một số nội dung...
baophutho.vn Dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu xuân năm nay, Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương đón trên 300 nghìn lượt du khách thập phương về dâng hương, hành lễ.
baophutho.vn Dưới làn mưa Xuân lất phất, dòng người trẩy hội đền Mẫu Âu Cơ sáng mùng 7 tháng Giêng rộn rã tiếng cười lẫn trong tiếng trống hội thúc giục...
baophutho.vn Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), nhân ngày “Tiên Giáng”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiền Lương thành kính tổ chức Lễ...
baophutho.vn Ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Hiền Lương tổ chức khai mạc lễ hội đền Mẫu Âu Cơ - Xuân Bính Ngọ 2026.
baophutho.vn Là một trong những lễ hội xuân được đón chờ nhất trên địa bàn tỉnh - Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương với chuỗi hoạt động mang ý nghĩa...
baophutho.vn Sáng 12/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương tổ chức Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”.
baophutho.vn Ngày 16/1, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp - Năng...
baophutho.vn Những năm gần đây, xã Hiền Lương đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế. Phát huy lợi thế về đất đai, nguồn nước và khí hậu, xã...
baophutho.vn Ngày 23/10, UBND xã Hiền Lương phối hợp với Viện sáng tạo và chuyển đổi số (ICDT) tổ chức lễ bàn giao Kiosk thông minh ứng dụng trí tuệ nhân...
baophutho.vn Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ ngày 29 đến sáng ngày 30/9, trên địa bàn xã Hiền Lương đã xảy ra mưa to; cùng với đó, các hồ, đập thủy điện...
baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa - cơn bão số 9 dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Bắc, xã Hiền Lương đã huy động tối đa...
baophutho.vn Từ ngày 8 - 10/9, các tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc đã trực tiếp sơn tường trước khi các ngôi nhà được hoàn thành và bàn giao cho 4 gia đình...