Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên dự Kỳ họp thứ...

2026-03-30 15:57:00 baophutho.vn Ngày 30/3, HĐND xã Hiền Lương khóa III tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và thông qua một số nội dung...

Trên 300 nghìn lượt du khách về Đền Mẫu Âu Cơ dịp Tết và Lễ hội...

2026-02-24 15:06:00 baophutho.vn Dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu xuân năm nay, Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương đón trên 300 nghìn lượt du khách thập phương về dâng hương, hành lễ.

Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

2026-02-23 14:40:00 baophutho.vn Dưới làn mưa Xuân lất phất, dòng người trẩy hội đền Mẫu Âu Cơ sáng mùng 7 tháng Giêng rộn rã tiếng cười lẫn trong tiếng trống hội thúc giục...

Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ năm Bính Ngọ

2026-02-23 12:25:00 baophutho.vn Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), nhân ngày “Tiên Giáng”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiền Lương thành kính tổ chức Lễ...

Khai mạc Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ năm Bính Ngọ 2026

2026-02-22 11:09:00 baophutho.vn Ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Hiền Lương tổ chức khai mạc lễ hội đền Mẫu Âu Cơ - Xuân Bính Ngọ 2026.

Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ sẽ khai mạc ngày mùng 6 Tết

2026-02-18 16:37:00 baophutho.vn Là một trong những lễ hội xuân được đón chờ nhất trên địa bàn tỉnh - Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương với chuỗi hoạt động mang ý nghĩa...

Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”

2026-02-12 12:37:00 baophutho.vn Sáng 12/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương tổ chức Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”.

Petrovietnam hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng thực hiện các hoạt động chăm...

2026-01-16 12:03:00 baophutho.vn Ngày 16/1, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp - Năng...

Hiền Lương: Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

2025-10-31 16:32:00 baophutho.vn Những năm gần đây, xã Hiền Lương đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế. Phát huy lợi thế về đất đai, nguồn nước và khí hậu, xã...

Bàn giao Kiosk thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho xã Hiền Lương

2025-10-23 13:34:00 baophutho.vn Ngày 23/10, UBND xã Hiền Lương phối hợp với Viện sáng tạo và chuyển đổi số (ICDT) tổ chức lễ bàn giao Kiosk thông minh ứng dụng trí tuệ nhân...

Hiền Lương: Hơn 100 hộ bị ngập, khẩn trương ứng phó mưa lũ

2025-09-30 09:12:00 baophutho.vn Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ ngày 29 đến sáng ngày 30/9, trên địa bàn xã Hiền Lương đã xảy ra mưa to; cùng với đó, các hồ, đập thủy điện...

Hiền Lương khẩn trương thu hoạch lúa mùa ứng phó bão số 9

2025-09-25 07:56:00 baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa - cơn bão số 9 dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Bắc, xã Hiền Lương đã huy động tối đa...