Xã Hiền Quan
Xã Hiền Quan tặng 16 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Xã Hiền Quan tặng 16 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

baophutho.vn Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, lãnh đạo xã Hiền Quan đã thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi mồ côi cả cha, mẹ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn xã.

Trao quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Trao quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin
2026-02-06 12:39:00

baophutho.vn Nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, ngày 6/2, Hội nạn nhân da cam/Dioxin tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho nạn...

Xã Hiền Quan lo nhà mới cho hộ nghèo

Xã Hiền Quan lo nhà mới cho hộ nghèo
2025-12-02 12:05:00

baophutho.vn Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Hiền Quan tập trung ổn định tổ chức, bộ máy để vận hành trên tinh thần “ hiệu...

Trăn trở từ làng nghề mộc Minh Đức

Trăn trở từ làng nghề mộc Minh Đức
2025-10-08 17:02:00

baophutho.vn Nghề làm mộc ở làng Minh Đức, Thanh Uyên, xã Hiền Quan có từ lâu đời, đến năm 2004 chính thức được UBND tỉnh công nhận là làng nghề. Sản phẩm...

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