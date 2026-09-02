Trao quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

2026-02-06 12:39:00 baophutho.vn Nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, ngày 6/2, Hội nạn nhân da cam/Dioxin tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho nạn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chúc Tết và dự khánh...

2026-02-04 15:29:00 baophutho.vn Chiều 4/2, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và...

Hiền Quan nêu cao trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

2026-01-22 09:04:00 baophutho.vn Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra khắc phục sự cố sạt...

2026-01-20 16:38:00 baophutho.vn Chiều 20/1, Đoàn công tác do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện các...

Minh chứng cho sự đồng lòng của đồng bào công giáo

2025-12-29 14:14:00 baophutho.vn Sau gần 2 tháng khẩn trương thi công, tuyến giao thông nông thôn khu 2 – Minh Đức, xã Hiền Quan đã hoàn thành, ghi dấu tinh thần hiến đất, đồng...

Xã Hiền Quan lo nhà mới cho hộ nghèo

2025-12-02 12:05:00 baophutho.vn Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Hiền Quan tập trung ổn định tổ chức, bộ máy để vận hành trên tinh thần “ hiệu...

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

2025-10-28 07:04:00 baophutho.vn Liên tiếp chịu ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng tại khu vực thượng nguồn, mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy thay đổi liên tục đã tạo...

Sạt lở nghiêm trọng tại 2 xã Hiền Quan, Tam Nông

2025-10-24 17:06:00 baophutho.vn UBND tỉnh Phú Thọ đang xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 2 điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đê Hữu Thao thuộc địa bàn...