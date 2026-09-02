baophutho.vn Năm 2025, trên địa bàn xã Hợp Kim, 52 người đã trở thành nạn nhân của các fanpage giả mạo khu nghỉ dưỡng Serena Resort, với số tiền bị lừa đảo lên tới hơn nửa tỷ đồng. Cùng thời gian ấy, tội phạm ma túy, đánh bạc, vi phạm trật tự an toàn giao thông, khai thác khoáng sản trái phép... vẫn xuất hiện rải rác ở các xóm, ven sông, khu dân cư. Thực tế ấy cho thấy Hợp Kim không phải là vùng “phẳng” về an ninh trật tự. Nhưng cũng chính từ những nguy cơ rất cụ thể đó, một trạng thái bình yên được tạo dựng - bằng sự chủ động nắm địa bàn, xử lý từ sớm, từ xa và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.