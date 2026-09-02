Mùa vàng Hùng Việt
2026-02-11 08:10:00
baophutho.vn Với quỹ đất rộng, màu mỡ, phì nhiêu, cùng truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất của người dân qua nhiều thế hệ, xã Hùng Việt...
baophutho.vn Lần đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 5, Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại xã Hùng Việt đã trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Không chỉ là nơi để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề còn trăn trở trong đời sống, diễn đàn còn tạo không gian đối thoại dân chủ, cởi mở, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở.
baophutho.vn Với quỹ đất rộng, màu mỡ, phì nhiêu, cùng truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất của người dân qua nhiều thế hệ, xã Hùng Việt...
baophutho.vn Mênh mang huyền tích từ thủa Hùng Vương dựng nước, trải qua bao biến thiên thăng trầm thời cuộc, xứ đồng chiêm trũng Láng Chương (xã Hùng Việt)...
baophutho.vn Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi sắc Xuân bắt đầu lan tỏa trên từng thôn xóm, cũng là lúc tinh thần tương thân, tương ái được khơi...
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