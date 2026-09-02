Xã Hùng Việt
Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” xã Hùng Việt: Nơi tâm tư, nguyện vọng được sẻ chia

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” xã Hùng Việt: Nơi tâm tư, nguyện vọng được sẻ chia

baophutho.vn Lần đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 5, Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại xã Hùng Việt đã trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Không chỉ là nơi để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề còn trăn trở trong đời sống, diễn đàn còn tạo không gian đối thoại dân chủ, cởi mở, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở.

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