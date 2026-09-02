Nghi thức tế lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân

2026-04-22 10:03:00 baophutho.vn Sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã trọng thể tổ chức...

23 đội tham gia Hội thi trưng bày “Mâm cỗ tri ân”

2026-04-21 13:19:00 baophutho.vn Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 21/4, tại Đình Cổ Tích, Ủy ban MTTQ Việt...

Khởi động dự án “Cung đường hoa gạo thắp sáng Đền Hùng”

2026-04-19 14:46:00 baophutho.vn Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 19/4,...

Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân triệu phú xã Hy Cương

2026-04-18 00:12:00 baophutho.vn Chiều 17/4, Hội Nông dân xã Hy Cương tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nông dân triệu phú - mô hình cấp xã đầu tiên của tỉnh sau khi sáp nhập, hướng...

Xã Hy Cương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

2026-04-17 12:07:00 baophutho.vn Ngày 17/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, đoàn đại biểu...

Đoàn đại biểu các xã Thịnh Minh, Lạc Lương, Pà Cò dâng hương tưởng...

2026-04-11 12:32:00 baophutho.vn Hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, sáng 11/4, đoàn đại biểu các xã Lạc Lương,...

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

2026-04-08 10:03:00 baophutho.vn Ngày 8/4, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn...

Xã Mường Bi dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

2026-04-07 13:15:00 baophutho.vn Sáng 7/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Bi đã thành kính dâng hương...

Rực rỡ sắc màu Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” 2026

2026-04-05 20:48:00 baophutho.vn Giữa không gian linh thiêng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” 2026 đã mở ra một hành trình đầy cảm xúc - nơi...

Trên 4.000 vận động viên tranh tài Giải Marathon Đền Hùng “Về...

2026-04-05 11:26:00 baophutho.vn Sáng 5/4, Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” năm 2026 đã diễn ra các nội dung thi đấu kế hoạch; đồng thời tổ chức bế mạc, trao giải cho các vận...

Khai mạc Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” năm 2026

2026-04-04 18:31:00 baophutho.vn Ngày 4/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Vì Tương Lai Việt Nam - Viet Running...

Hội trại văn hoá Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra từ ngày 17 - 26/4

2026-04-01 14:24:00 baophutho.vn Ngày 1/4, công tác lắp dựng các trại văn hóa chính thức được triển khai tại khu vực Đồi Phú Bùng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, chuẩn bị...

Ấn tượng tour đêm Đền Hùng

2026-03-20 19:30:00 baophutho.vn Trong không khí cả nước hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, tour đêm “Đền Hùng...

Gieo hạt yêu thương từ bài học kỹ năng sống

2026-03-17 14:02:00 baophutho.vn Không chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang tích cực đổi mới phương thức giáo dục thông qua các hoạt động...

Trồng mới hơn 90.000 cây hoa hướng dương và cúc nhám phục vụ Lễ...

2026-03-13 12:27:00 baophutho.vn Nhằm tăng cường cảnh quan môi trường, tạo điểm nhấn phục vụ du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hoá - du lịch Đất Tổ...