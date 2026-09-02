baophutho.vn Sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã trọng thể tổ chức...
baophutho.vn Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 21/4, tại Đình Cổ Tích, Ủy ban MTTQ Việt...
baophutho.vn Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 19/4,...
baophutho.vn Chiều 17/4, Hội Nông dân xã Hy Cương tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nông dân triệu phú - mô hình cấp xã đầu tiên của tỉnh sau khi sáp nhập, hướng...
baophutho.vn Ngày 17/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, đoàn đại biểu...
baophutho.vn Hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, sáng 11/4, đoàn đại biểu các xã Lạc Lương,...
baophutho.vn Ngày 8/4, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn...
baophutho.vn Sáng 7/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Bi đã thành kính dâng hương...
baophutho.vn Giữa không gian linh thiêng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” 2026 đã mở ra một hành trình đầy cảm xúc - nơi...
baophutho.vn Sáng 5/4, Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” năm 2026 đã diễn ra các nội dung thi đấu kế hoạch; đồng thời tổ chức bế mạc, trao giải cho các vận...
baophutho.vn Ngày 4/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Vì Tương Lai Việt Nam - Viet Running...
baophutho.vn Ngày 1/4, công tác lắp dựng các trại văn hóa chính thức được triển khai tại khu vực Đồi Phú Bùng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, chuẩn bị...
baophutho.vn Trong không khí cả nước hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, tour đêm “Đền Hùng...
baophutho.vn Không chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang tích cực đổi mới phương thức giáo dục thông qua các hoạt động...
baophutho.vn Nhằm tăng cường cảnh quan môi trường, tạo điểm nhấn phục vụ du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hoá - du lịch Đất Tổ...
baophutho.vn Chiều 9/3, Ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1 do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Bầu...