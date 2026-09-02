Kim Bôi hướng đến phát triển du lịch chất lượng cao

2026-03-28 16:24:00 baophutho.vn Sở hữu nguồn khoáng nóng quý hiếm cùng bản sắc văn hóa Mường đặc sắc, xã Kim Bôi đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ lợi thế tự nhiên, địa phương định...

Kim Bôi tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

2026-01-16 08:40:00 baophutho.vn Thời điểm này, xã Kim Bôi đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng...

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

2026-01-11 08:34:00 baophutho.vn Cơm lam đã xuất hiện từ bao đời nay trong đời sống sinh hoạt của người Mường Động. Thời xưa người dân thường đi rừng, đi nương từ sáng sớm để...

Xã Kim Bôi đẩy mạnh sản xuất vụ đông

2026-01-04 09:57:00 baophutho.vn Tận dụng tiềm năng, lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, người dân xã Kim Bôi đẩy mạnh sản xuất vụ đông, đem lại hiệu quả kinh tế cao....

Xã hỗ trợ, dân thoát nghèo

2025-12-20 15:24:00 baophutho.vn Những năm gần đây, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã và đang trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp người dân xã Kim Bôi phát triển sản xuất, ổn định...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn làm việc với Ban Thường vụ Đảng...

2025-11-21 14:38:00 baophutho.vn Ngày 21/11, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Kim Bôi, Dũng Tiến, Hợp Kim về tình...

Nước khoáng Kim Bôi - suối nguồn huyền thoại

2025-11-09 11:20:00 baophutho.vn Vùng đất Kim Bôi nổi tiếng với nguồn nước khoáng thiên nhiên tinh khiết, giàu khoáng chất và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nước khoáng...

Tập trung nguồn lực, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững

2025-09-19 14:52:00 baophutho.vn Ngày 19/9, tại trụ sở UBND xã Mường Động, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị làm việc với UBND các xã: Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp...