Xã Kim Bôi
Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại khu Sào, xã Kim Bôi

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại khu Sào, xã Kim Bôi

baophutho.vn Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Kim Bôi vừa tiến hành chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại khu Sào, xã Kim Bôi. Chương trình nhằm đánh giá hiệu quả triển khai tín dụng chính sách tại cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng vốn vay, đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), bảo đảm nguồn tín dụng ưu đãi được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Kim Bôi tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

Kim Bôi tích cực chuẩn bị công tác bầu cử
2026-01-16 08:40:00

baophutho.vn Thời điểm này, xã Kim Bôi đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng...

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Dẻo thơm cơm lam Mường Động
2026-01-11 08:34:00

baophutho.vn Cơm lam đã xuất hiện từ bao đời nay trong đời sống sinh hoạt của người Mường Động. Thời xưa người dân thường đi rừng, đi nương từ sáng sớm để...

Xã Kim Bôi đẩy mạnh sản xuất vụ đông

Xã Kim Bôi đẩy mạnh sản xuất vụ đông
2026-01-04 09:57:00

baophutho.vn Tận dụng tiềm năng, lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, người dân xã Kim Bôi đẩy mạnh sản xuất vụ đông, đem lại hiệu quả kinh tế cao....

Xã hỗ trợ, dân thoát nghèo

Xã hỗ trợ, dân thoát nghèo
2025-12-20 15:24:00

baophutho.vn Những năm gần đây, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã và đang trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp người dân xã Kim Bôi phát triển sản xuất, ổn định...

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