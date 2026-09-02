Xã Lạc Sơn
Bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tỉnh lộ 443

Bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tỉnh lộ 443

baophutho.vn Tỉnh lộ 443 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các xã Lạc Lương, Yên Phú, Lạc Sơn, Toàn Thắng và Ngọc Sơn, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi phức tạp, nhiều đoạn tuyến đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa bão khi nguy cơ sạt lở, ngập úng luôn hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Lưu giữ văn hoá qua những cánh nỏ

Lưu giữ văn hoá qua những cánh nỏ
2026-04-18 15:46:00

baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi đến từng bản làng, ở xã Lạc Sơn, những thanh âm “vút... phập” của cánh nỏ vẫn vang lên đều đặn mỗi chiều....

Hướng về ngày hội non sông

Hướng về ngày hội non sông
2026-03-05 15:42:00

baophutho.vn Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bừng lên sắc đỏ của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng...

Sức trẻ Lạc Sơn

Sức trẻ Lạc Sơn
2025-09-21 15:35:00

baophutho.vn Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Đoàn xã Lạc Sơn hiện có 48 chi đoàn, trong đó 37 chi đoàn khu dân cư, 10 chi đoàn trường học và 1 chi đoàn...

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