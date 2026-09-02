baophutho.vn Trong những năm qua, Đảng bộ xã Lạc Sơn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm...
baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi đến từng bản làng, ở xã Lạc Sơn, những thanh âm “vút... phập” của cánh nỏ vẫn vang lên đều đặn mỗi chiều....
baophutho.vn Nhận thức rõ vai trò then chốt của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng, thời gian qua Đảng ủy xã Lạc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ...
baophutho.vn Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, Đảng bộ xã Lạc Sơn đã nhanh chóng bắt nhịp với xu thế mới, đưa công nghệ...
baophutho.vn Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại xã Lạc Sơn trở nên khẩn trương, nghiêm túc. Trên khắp các tuyến đường, nhà văn hóa phố,...
baophutho.vn Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bừng lên sắc đỏ của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng...
baophutho.vn Những năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn xã Lạc Sơn vẫn tiềm ẩn nhiều...
baophutho.vn Đảng và Nhà nước triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ để giảm nghèo đa chiều ở các xã khó khăn của Hòa Bình, tập trung nâng cao thu nhập...
baophutho.vn Hệ thống trường phổ thông (PT) dân tộc nội trú (DTNT), trường PT dân tộc bán trú (DTBT) đã và đang làm thay đổi tích cực chất lượng giáo dục ở...
baophutho.vn Thông tin từ Công an xã Lạc Sơn, qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 9h ngày 30/9/2025, Công an xã nhận được tin báo của Phòng giao dịch Bưu...
baophutho.vn Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Đoàn xã Lạc Sơn hiện có 48 chi đoàn, trong đó 37 chi đoàn khu dân cư, 10 chi đoàn trường học và 1 chi đoàn...
baophutho.vn Ngày 12/9, Công an xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt phá thành công một điểm đánh bạc trái phép trên địa bàn, góp...