Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở Lạc Sơn

2026-04-28 07:24:00 baophutho.vn Trong những năm qua, Đảng bộ xã Lạc Sơn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm...

Lưu giữ văn hoá qua những cánh nỏ

2026-04-18 15:46:00 baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi đến từng bản làng, ở xã Lạc Sơn, những thanh âm “vút... phập” của cánh nỏ vẫn vang lên đều đặn mỗi chiều....

Lạc Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

2026-04-07 07:14:00 baophutho.vn Nhận thức rõ vai trò then chốt của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng, thời gian qua Đảng ủy xã Lạc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ...

Lạc Sơn thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Đảng

2026-03-19 20:37:00 baophutho.vn Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, Đảng bộ xã Lạc Sơn đã nhanh chóng bắt nhịp với xu thế mới, đưa công nghệ...

Chủ động rà soát, cấp thẻ cử tri, đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử

2026-03-13 08:45:00 baophutho.vn Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại xã Lạc Sơn trở nên khẩn trương, nghiêm túc. Trên khắp các tuyến đường, nhà văn hóa phố,...

Hướng về ngày hội non sông

2026-03-05 15:42:00 baophutho.vn Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bừng lên sắc đỏ của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng...

Quản lý người sau cai nghiện tại Lạc Sơn: Cần sự vào cuộc đồng bộ

2026-01-13 10:32:00 baophutho.vn Những năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn xã Lạc Sơn vẫn tiềm ẩn nhiều...

Nỗ lực giảm nghèo đa chiều ở các xã vùng khó khăn khu vực Hòa Bình

2025-12-10 14:01:00 baophutho.vn Đảng và Nhà nước triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ để giảm nghèo đa chiều ở các xã khó khăn của Hòa Bình, tập trung nâng cao thu nhập...

Quan tâm chăm lo giáo dục vùng dân tộc thiểu số

2025-11-18 11:59:00 baophutho.vn Hệ thống trường phổ thông (PT) dân tộc nội trú (DTNT), trường PT dân tộc bán trú (DTBT) đã và đang làm thay đổi tích cực chất lượng giáo dục ở...

Ngăn chặn thành công vụ lừa đảo trên không gian mạng

2025-10-01 12:27:00 baophutho.vn Thông tin từ Công an xã Lạc Sơn, qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 9h ngày 30/9/2025, Công an xã nhận được tin báo của Phòng giao dịch Bưu...

Sức trẻ Lạc Sơn

2025-09-21 15:35:00 baophutho.vn Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Đoàn xã Lạc Sơn hiện có 48 chi đoàn, trong đó 37 chi đoàn khu dân cư, 10 chi đoàn trường học và 1 chi đoàn...