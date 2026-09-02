Xã Lai Đồng
Lai Đồng nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo

Lai Đồng nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo

baophutho.vn Nằm ở khu vực phía Tây của tỉnh, xã miền núi Lai Đồng đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm kể từ khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lai Đồng tạo đà bứt phá

Lai Đồng tạo đà bứt phá
2026-05-18 08:54:00

baophutho.vn Với trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Lai Đồng là xã thuần nông còn nhiều khó khăn. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2...

Cả đời giữ lửa Ví, Rang

Cả đời giữ lửa Ví, Rang
2025-10-21 12:22:00

baophutho.vn Sinh năm 1940 tại xã Lai Đồng, bà Hà Thị Sóng - Nghệ nhân ưu tú hát Ví, hát Rang là một trong những gương mặt tiêu biểu dành cả đời mình để lưu...

“Số hóa” đặc sản Lai Đồng

“Số hóa” đặc sản Lai Đồng
2025-10-17 09:09:00

baophutho.vn Khoảng chục năm trở lại đây, vùng sơn cước Lai Đồng “trình làng” giống quýt đặc sản được người tiêu dùng khắp các vùng miền ưa chuộng, cất công...

Đưa chuối lên đồi

Đưa chuối lên đồi
2025-10-01 14:26:00

baophutho.vn Thay vì cây keo, cây bồ đề truyền thống, gần một năm nay, 21 hộ dân ở khu Sận, Bương Hoạt, Thừ (xã Lai Đồng) đã đồng loạt phủ xanh 21 ha đồi...

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