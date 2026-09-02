Lai Đồng tạo đà bứt phá

2026-05-18 08:54:00 baophutho.vn Với trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Lai Đồng là xã thuần nông còn nhiều khó khăn. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2...

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

2026-05-14 08:12:00 baophutho.vn An toàn thực phẩm không chỉ là vấn đề quản lý nhà nước mà còn là mối quan tâm thường trực của toàn xã hội, bởi mỗi bữa ăn an toàn chính là nền...

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Lai Đồng, Tân Sơn, Minh Đài

2026-05-06 12:02:00 baophutho.vn Sáng 6/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;...

Đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh khi đến trường

2026-04-30 14:00:00 baophutho.vn Trước tình trạng một số địa phương để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, đưa thực phẩm bẩn vào trường học, việc siết chặt quản lý an toàn thực phẩm...

Cây chuối mở hướng phát triển kinh tế ở Lai Đồng

2026-03-18 09:00:00 baophutho.vn Những năm gần đây, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Lai Đồng từng bước hình thành và phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, mở ra hướng...

Phát triển hạ tầng - Đòn bẩy cho Lai Đồng đổi mới

2026-02-11 09:10:00 baophutho.vn Với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lai Đồng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ...

Câu lạc bộ Tình nguyện xanh tổ chức chương trình Đông ấm tại xã Lai Đồng

2026-02-09 09:42:00 baophutho.vn Trong 2 ngày 7 - 8/2, Câu lạc bộ Tình nguyện xanh, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông “Đông ấm 2026 - Hơi...

Thành lập Chi bộ Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Tân Sơn

2026-01-30 15:49:00 baophutho.vn Ngày 30/1, Đảng ủy xã Lai Đồng tổ chức công bố Quyết định thành lập Chi bộ HTX nông nghiệp công nghệ cao Tân Sơn. Tới dự có lãnh đạo Thanh tra...

Lai Đồng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch cộng đồng

2026-01-26 09:45:00 baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lai Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, việc ban hành và triển khai Nghị quyết chuyên đề về phát triển...

Trao 70 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai

2025-11-25 15:00:00 baophutho.vn Ngày 25/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình trao quà cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai do cơn bão số 10 tại xã Xuân Đài, Thu Cúc...

Giám sát việc triển khai Chiến lược công tác dân tộc

2025-10-22 14:13:00 baophutho.vn Ngày 22/10, đoàn giám sát của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực...

Cả đời giữ lửa Ví, Rang

2025-10-21 12:22:00 baophutho.vn Sinh năm 1940 tại xã Lai Đồng, bà Hà Thị Sóng - Nghệ nhân ưu tú hát Ví, hát Rang là một trong những gương mặt tiêu biểu dành cả đời mình để lưu...

“Số hóa” đặc sản Lai Đồng

2025-10-17 09:09:00 baophutho.vn Khoảng chục năm trở lại đây, vùng sơn cước Lai Đồng “trình làng” giống quýt đặc sản được người tiêu dùng khắp các vùng miền ưa chuộng, cất công...

Đưa chuối lên đồi

2025-10-01 14:26:00 baophutho.vn Thay vì cây keo, cây bồ đề truyền thống, gần một năm nay, 21 hộ dân ở khu Sận, Bương Hoạt, Thừ (xã Lai Đồng) đã đồng loạt phủ xanh 21 ha đồi...