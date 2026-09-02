Xã Lai Đồng

Lai Đồng tạo đà bứt phá
2026-05-18 08:54:00
baophutho.vn Với trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Lai Đồng là xã thuần nông còn nhiều khó khăn. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2...
baophutho.vn Nằm ở khu vực phía Tây của tỉnh, xã miền núi Lai Đồng đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm kể từ khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
baophutho.vn Với trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Lai Đồng là xã thuần nông còn nhiều khó khăn. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2...
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