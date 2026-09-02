Xã Lâm Thao
Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

baophutho.vn Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Xung kích trong lao động sản xuất

Xung kích trong lao động sản xuất
2026-04-03 11:11:00

baophutho.vn Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công ty cổ phần Supe...

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