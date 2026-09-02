Tiếp nhận 470 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu đợt I năm 2026

2026-05-26 13:47:00 baophutho.vn Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, ngày 26/5, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các xã:...

Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Lâm Thao

2026-05-15 16:37:00 baophutho.vn Chiều 15/5, UBND xã Lâm Thao tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở xã Lâm Thao năm 2026. Tham gia Hội thi...

Supe Lâm Thao khánh thành Dây chuyền sản xuất Kali Sunphat (SOP)

2026-05-07 14:38:00 baophutho.vn Ngày 7/5, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức lễ khánh thành Dây chuyền sản xuất Kali Sunphat (SOP) công suất 20.000...

Rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức Tổ tiên

2026-04-23 11:07:00 baophutho.vn Sáng 23/4 (tức mùng 7/3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra lễ rước kiệu về Đền Hùng của 4 xã, phường vùng ven Khu di...

Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao gặp mặt các CLB...

2026-04-22 19:26:00 baophutho.vn Tối 22/4, Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao - nhà tài trợ chính của Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 tổ chức chương trình gặp...

Xung kích trong lao động sản xuất

2026-04-03 11:11:00 baophutho.vn Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công ty cổ phần Supe...

Đảng ủy xã Lâm Thao sơ kết nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai...

2026-04-02 12:01:00 baophutho.vn Ngày 2/4, Đảng ủy xã Lâm Thao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển...

Mã số vùng trồng - “chìa khóa” cho nông sản vươn xa

2026-03-16 14:07:00 baophutho.vn Thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc cấp và quản lý mã số vùng trồng. Thông qua việc...

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lũng,...

2026-03-10 16:48:00 baophutho.vn ­­Ngày 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lũng, Lâm Thao,...

Đoàn xã Lâm Thao phát động Tháng Thanh niên năm 2026

2026-03-08 14:46:00 baophutho.vn Sáng 8/3, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hùng Sơn, Ban Thường vụ Đoàn xã Lâm Thao tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2026 với...

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Việt Trì, Phú...

2026-03-04 17:15:00 baophutho.vn Chiều 4/3, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi...

Bế mạc Lễ hội Hoa - Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ II

2026-03-03 22:45:00 baophutho.vn Tối 3/3, Lễ hội Hoa - Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ II, Xuân Bính Ngọ 2026 đã bế mạc sau 5 ngày tổ chức.

Lễ hội Hoa - Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ 2 Xuân Bính Ngọ 2026

2026-02-27 13:27:00 baophutho.vn Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 27/2, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức khai...

Supe Lâm Thao xuất bán 2000 tấn hàng trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ

2026-02-20 12:41:00 baophutho.vn Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ), Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao...

Thành lập Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Lâm Thao

2026-01-30 15:15:00 baophutho.vn Ngày 30/1, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh tổ chức công bố Quyết định thành lập Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã...