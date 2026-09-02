baophutho.vn Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, ngày 26/5, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các xã:...
baophutho.vn Chiều 15/5, UBND xã Lâm Thao tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở xã Lâm Thao năm 2026. Tham gia Hội thi...
baophutho.vn Ngày 7/5, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức lễ khánh thành Dây chuyền sản xuất Kali Sunphat (SOP) công suất 20.000...
baophutho.vn Sáng 23/4 (tức mùng 7/3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra lễ rước kiệu về Đền Hùng của 4 xã, phường vùng ven Khu di...
baophutho.vn Tối 22/4, Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao - nhà tài trợ chính của Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 tổ chức chương trình gặp...
baophutho.vn Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công ty cổ phần Supe...
baophutho.vn Ngày 2/4, Đảng ủy xã Lâm Thao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển...
baophutho.vn Thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc cấp và quản lý mã số vùng trồng. Thông qua việc...
baophutho.vn Ngày 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lũng, Lâm Thao,...
baophutho.vn Sáng 8/3, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hùng Sơn, Ban Thường vụ Đoàn xã Lâm Thao tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2026 với...
baophutho.vn Chiều 4/3, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi...
baophutho.vn Tối 3/3, Lễ hội Hoa - Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ II, Xuân Bính Ngọ 2026 đã bế mạc sau 5 ngày tổ chức.
baophutho.vn Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 27/2, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức khai...
baophutho.vn Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ), Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao...
baophutho.vn Ngày 30/1, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh tổ chức công bố Quyết định thành lập Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã...
baophutho.vn Ngày 29/1, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức ra mắt các sản phẩm phân bón thuộc nhóm phân bón hữu cơ, phân đơn có bổ...