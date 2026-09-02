Nắng sớm hồ Vân Trục
2025-12-11 08:07:00
baophutho.vn Được những dải núi và đồi trập trùng ôm ấp, hồ Vân Trục (xã Lập Thạch) hiện lên như một “viên ngọc bích” giữa thiên nhiên trong lành của vùng...
baophutho.vn Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 là cao điểm mưa lớn trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hồ, đập phục vụ sản xuất. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch đã chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng cứu, bảo vệ an toàn hồ đập khi xảy ra tình huống bất thường trong mùa mưa lũ.
baophutho.vn Được những dải núi và đồi trập trùng ôm ấp, hồ Vân Trục (xã Lập Thạch) hiện lên như một “viên ngọc bích” giữa thiên nhiên trong lành của vùng...
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